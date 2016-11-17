Фернандо: «Меня очень впечатлили болельщики «Спартака»

Хавбек «Спартака» Фернандо расхвалил болельщиков красно-белых и призвал их продолжать поддерживать команду и в дальнейшем.

– Поняли, с какими командами в первую очередь будете соперничать в борьбе за медали?

– Помимо «Зенита», который занимает сейчас второе место, это ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Но пока думаем о другом. Впереди трудная игра с «Амкаром». Хотим после оставшихся четырех игр остаться на первом месте и уйти на перерыв, будучи лидерами, а весной финишировать первыми.

– Футбольная ли Россия страна?

– Футбол в России развивается с каждым годом, строится больше стадионов, на футбол приходит больше болельщиков. Очень этому рад. И тому, что в 2018 году здесь пройдет чемпионат мира.

– Что бы вы могли сказать болельщикам «Спартака»?

– Пусть они продолжают так же нас поддерживать! Приятно видеть, что на стадион с каждым разом приходит все больше людей. Чувствуем их поддержку везде, в любом городе. Это одна из тех вещей, которые особенно меня впечатлили в России. У нас очень хорошие болельщики. Мы, игроки, сделаем все, чтобы их не подвести. Вместе победим.