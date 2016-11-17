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Фернандо: «Меня очень впечатлили болельщики «Спартака»

17 ноября 2016, 08:42
12

Хавбек «Спартака» Фернандо расхвалил болельщиков красно-белых и призвал их продолжать поддерживать команду и в дальнейшем.

– Поняли, с какими командами в первую очередь будете соперничать в борьбе за медали?

– Помимо «Зенита», который занимает сейчас второе место, это ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Но пока думаем о другом. Впереди трудная игра с «Амкаром». Хотим после оставшихся четырех игр остаться на первом месте и уйти на перерыв, будучи лидерами, а весной финишировать первыми.

– Футбольная ли Россия страна?

– Футбол в России развивается с каждым годом, строится больше стадионов, на футбол приходит больше болельщиков. Очень этому рад. И тому, что в 2018 году здесь пройдет чемпионат мира.

– Что бы вы могли сказать болельщикам «Спартака»?

– Пусть они продолжают так же нас поддерживать! Приятно видеть, что на стадион с каждым разом приходит все больше людей. Чувствуем их поддержку везде, в любом городе. Это одна из тех вещей, которые особенно меня впечатлили в России. У нас очень хорошие болельщики. Мы, игроки, сделаем все, чтобы их не подвести. Вместе победим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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лёха72
1479361931
а кто против.что болелы спартака лучшие
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VeniaminS
1479362572
Нормально!!!
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RedWhiteFans2
1479362709
Тока играть нужно каждую игру и каждую игру умирать на поле.
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filosof sparty
1479363170
Боюсь, что если Спартак будет так продолжать и дальше, то Федуну придётся увеличивать вместимость стадиона! Но скорее всего просто поднимут цены...
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айор балдёжник
1479363390
Скорее цены поднимут на билеты
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Опорник84
1479365614
Болельщик всегда у Спартака был, есть и будет самый классный! Коим являюсь и я с 40-летним стажем!
Ответить
dimid
1479368142
молодец! ничего лишнего, всё по делу!
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Maxim Nik
1479372405
Все правильно.
Ответить
ivanthebest
1479394391
Не подведите ребятки. Будем Вас и дальше и ещё лучше поддерживать. Главное не сбавляйте обороты.
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