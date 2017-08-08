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    Бышовец назвал действия полузащиты «Спартака» провальными

    Заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец считает, что разгромный счет в матче «Зенит»«Спартак» стал результатом ошибок не индивидуальных, а общекомандных.

    «Прогнозируя возможный ход таких матчей, нужно в первую очередь учитывать физическое состояние обеих команд и разницу в качестве исполнителей и сыгранности во всех линиях. С физическим состоянием у «Спартака» все было более-менее нормально, подбор игроков в нападении также внушает оптимизм, но все это нивелируется дисбалансом в игре обороны.

    В матче с «Зенитом» произошел еще и провал в средней линии. Причем я бы сосредоточился даже не на индивидуальных ошибках вроде неудачного паса пяткой Фернандо, после которого был забит первый гол в ворота Реброва, а на неудачных командных взаимодействиях», – заявил Бышовец.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: Известия

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    08.08.2017 06:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 августа 2017, 11:12

      Я с ним согласен. Атака и защита, как мне кажется, выглядят также в целом как и в прошлом сезоне. А вот полузащита...В прошлом году выиграли чемпионат во многом благодаря трио Глушаков-Фернандо-Зобнин. Последний травмирован, первый плохо смотрится откровенно.. Плюс есть ощущение что Спартак плохо выглядит физически, не бежит как в прошлом году...Особенно заметно по Комбарову - в прошлом году успевал более-менее нормально играть в обороне, но при этом очень продуктивно ходил в атаку.. В этом же году ни в обороне, ни в атаке...И проблема еще в том, что у него нет особой конкуренции на позиции...Выкупили Тигиева, купили Петковича, так Ещенко теперь считаю неплохо смотрится. А кто может сыграть вместо Комбарова?

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      Рейтинг: +5444

      Приус 8 августа 2017, 06:39

      Был не наш день, нужно просто забыть эту игру и не заниматься самоуничтожением. Причины лежат на поверхности, нужно планомерно укреплять дыры и все наладится.

      7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 августа 2017, 06:24

      Вся игра было провальной....

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