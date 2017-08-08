Бышовец назвал действия полузащиты «Спартака» провальными

Заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец считает, что разгромный счет в матче «Зенит» – «Спартак» стал результатом ошибок не индивидуальных, а общекомандных.

«Прогнозируя возможный ход таких матчей, нужно в первую очередь учитывать физическое состояние обеих команд и разницу в качестве исполнителей и сыгранности во всех линиях. С физическим состоянием у «Спартака» все было более-менее нормально, подбор игроков в нападении также внушает оптимизм, но все это нивелируется дисбалансом в игре обороны.

В матче с «Зенитом» произошел еще и провал в средней линии. Причем я бы сосредоточился даже не на индивидуальных ошибках вроде неудачного паса пяткой Фернандо, после которого был забит первый гол в ворота Реброва, а на неудачных командных взаимодействиях», – заявил Бышовец.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.