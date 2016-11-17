Фернандо: «Монтелла и Каррера имеют общие черты»

Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил о времени, проведенном в «Сампдории» под руководством Винченцо Монтеллы.

«Это тренер, которого я очень уважаю, тренер, который мне во многом помог. Мой показатель точности передач — 90 процентов, и этим я обязан работе с Монтеллой. Что касается переговоров с «Миланом», они не завершились успехом из-за большого количества факторов. Клуб действительно интересовался мной в то время. Монтелла – хороший человек и отличный тренер. Я желаю ему успеха, он перешел в один из сильнейших клубов мира с одним из сильнейших составов. Рад, что у «Милана» теперь такой тренер.

Монтелла и Каррера имеют общие черты: уделяют большое внимание тактической подготовке. Им важно, чтобы каждый четко знал, что нужно делать на поле, где находится твой партнер, где будет мяч в тот или иной момент. Сейчас в «Спартаке» каждый знает свой маневр: кто где открывается, куда должен идти пас, как располагаются футболисты. И при этом мы еще мало работаем с Массимо, а значит, способны еще прибавить», — сказал он.