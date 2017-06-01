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    Веллитону нравится игра Ананидзе

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за турецкий «Кайсериспор», признался, что практически ни с кем из красно-белых не поддерживает связь.

    «Несколько месяцев назад общался с Джано Ананидзе. Перекинулись парой фраз — поинтересовались, как друг у друга дела. Мне нравится, как он играет. Он один из самых талантливых футболистов в нынешнем составе «Спартака». Еще я выделил бы Луиса Адриано и Фернандо», – сказал Веллитон.

    Напомним, что бразилец выступал в составе «Спартака» с 2007 по 2014 годы.

    Источник: Известия

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    01.06.2017 08:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +588

      Sergil 1 июня 2017, 15:29

      Ананидзе - он такой.
      Играет только сам с собой...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 1 июня 2017, 09:22

      Заголовок убийственный ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 1 июня 2017, 08:19

      На такой заголовок хочется написать что-нибудь неприличное))))

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