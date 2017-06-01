Веллитону нравится игра Ананидзе

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за турецкий «Кайсериспор», признался, что практически ни с кем из красно-белых не поддерживает связь.

«Несколько месяцев назад общался с Джано Ананидзе. Перекинулись парой фраз — поинтересовались, как друг у друга дела. Мне нравится, как он играет. Он один из самых талантливых футболистов в нынешнем составе «Спартака». Еще я выделил бы Луиса Адриано и Фернандо», – сказал Веллитон.

Напомним, что бразилец выступал в составе «Спартака» с 2007 по 2014 годы.