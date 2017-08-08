Валерий Газзаев: «Спартак» показывает не чемпионский график, а график для борьбы за выживание!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал результаты чемпиона страны на старте сезона. По его словам, «Спартак» провалил начало чемпионата из-за «чемпионской эйфории».

Напомним, что после четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

– Что скажете про «Спартак»?

– Действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счетом. Читал высказывания Карреры. В каком-то смысле он прав, говоря: «Команда может проиграть, но голову нельзя терять ни в коем случае». Вот только я немного перефразирую. Команда может проиграть, но репутацию терять нельзя ни в коем случае. Если ты чемпион страны, это другой уровень, другой настрой соперников и другая ответственность, особенно накануне выступления в Лиге чемпионов. А «Спартак» произвел удручающее впечатление своей игрой. Я уже заострял внимание на том, что красно-белым пора бы уже заканчивать с празднованием чемпионства. Уже давно новый сезон начался, а спартаковцы, такое ощущение, по-прежнему находятся в эйфории после золота.

«Спартак» в четырех турах набрал меньше 50 процентов возможных очков, всего пять. Какой же это «чемпионский график»? Да это график для борьбы за выживание! Красно-белые обязаны доказывать, что их золото было не случайным, а тренер – что он не случайно возглавляет такой клуб. Нынешний сезон для Карреры определяющий, а произошедшее в прошлом чемпионате многие могут истолковать как стечение обстоятельств – смена тренера, эмоциональный подъем, единение команды и болельщиков. Да и качество игры «Спартака» в сезоне-2016/17, откровенно говоря, не всегда соответствовало чемпионским амбициям, хотя команда стала первой, безусловно, по праву.

Еще раз повторю: для чемпиона непозволительны такие провалы, как в матче в Санкт-Петербурге, даже несмотря на то что соперник, «Зенит», выглядел великолепно.

– Хоть кого-то можете выделить в «Спартаке»?

– Двоих – Джикию и Промеса. Удивило, что неудачно выступил даже Фернандо, который прежде всегда играл стабильно. Хотя это не только его вина, но и «вина» «Зенита», который постоянно оказывал давление и прессинговал Фернандо.