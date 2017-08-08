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    Валерий Газзаев: «Спартак» показывает не чемпионский график, а график для борьбы за выживание!»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал результаты чемпиона страны на старте сезона. По его словам, «Спартак» провалил начало чемпионата из-за «чемпионской эйфории».

    Напомним, что после четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    – Что скажете про «Спартак»?

    – Действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счетом. Читал высказывания Карреры. В каком-то смысле он прав, говоря: «Команда может проиграть, но голову нельзя терять ни в коем случае». Вот только я немного перефразирую. Команда может проиграть, но репутацию терять нельзя ни в коем случае. Если ты чемпион страны, это другой уровень, другой настрой соперников и другая ответственность, особенно накануне выступления в Лиге чемпионов. А «Спартак» произвел удручающее впечатление своей игрой. Я уже заострял внимание на том, что красно-белым пора бы уже заканчивать с празднованием чемпионства. Уже давно новый сезон начался, а спартаковцы, такое ощущение, по-прежнему находятся в эйфории после золота.

    «Спартак» в четырех турах набрал меньше 50 процентов возможных очков, всего пять. Какой же это «чемпионский график»? Да это график для борьбы за выживание! Красно-белые обязаны доказывать, что их золото было не случайным, а тренер – что он не случайно возглавляет такой клуб. Нынешний сезон для Карреры определяющий, а произошедшее в прошлом чемпионате многие могут истолковать как стечение обстоятельств – смена тренера, эмоциональный подъем, единение команды и болельщиков. Да и качество игры «Спартака» в сезоне-2016/17, откровенно говоря, не всегда соответствовало чемпионским амбициям, хотя команда стала первой, безусловно, по праву.

    Еще раз повторю: для чемпиона непозволительны такие провалы, как в матче в Санкт-Петербурге, даже несмотря на то что соперник, «Зенит», выглядел великолепно.

    – Хоть кого-то можете выделить в «Спартаке»?

    – Двоих – Джикию и Промеса. Удивило, что неудачно выступил даже Фернандо, который прежде всегда играл стабильно. Хотя это не только его вина, но и «вина» «Зенита», который постоянно оказывал давление и прессинговал Фернандо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 08:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 августа 2017, 13:53

      Как их сразу много налетает - поклевать оступившегося. Вот и Пес затявкал...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 8 августа 2017, 13:10

      Вот тут то наконец я с мотоциклом полностью согласен!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 8 августа 2017, 11:09

      "Спартак" в прошлом чемпионате проиграл Зениту в Питере и после стал чемпионом, отомстив на своем поле, поэтому не делайте трагедию господа присяжные. есть проблема взаимодействия в обороне и полузащите признаю,есть проблема во вратаре признаю,надо временами менять вратарей,сейчас самое время немного пусть в себя придет Ребров,посидев на лавочке!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 августа 2017, 10:24

      В этот раз усатый чиновник сказал без предвзятости и правильно. Один удачный сезон это ещё ничего. По игре и по составу команда-середняк. Все трансферы почему то сосредоточены на нападении, а об усилении защиты и полузащиты никто не думает. Федун принимает не меры а полумеры. Покупает не игроков, а полуигроков, не 4-х а одно, двух..... не за 10 а за 3. Поэтому команда и будет играть не на двух ногах а на одной.

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 августа 2017, 10:17

      гав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 августа 2017, 09:44

      И что этот пес все никак не угомонится) 12 числа порвут этих дохлых кляч на тряпки что интересно он тогда запоет?)))

      -2
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 09:42

      По графику РЖД ездют. Дочь встречал - вовремя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Loveloko 8 августа 2017, 09:24

      Уже страшно смотреть как они в лиге чемпионов играть будут

      1
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