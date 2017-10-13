Титов назвал причины обилия травм у «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал причины большого количества травмированных футболистов в нынешнем сезоне в составе красно-белых. По его словам, все дело в сложном прошлом сезоне.

– С чем связываете обилие травм в «Спартаке»?

– Предыдущий сезон был очень тяжелый. В небольшой паузе между чемпионатами, возможно, не успели отдохнуть. Ну и, видимо, дают хорошую нагрузку. По крестообразным связкам вообще тенденция: в «Спартаке» несколько «крестов», в «Енисее» у трех игроков, Панченко вылетел у «Динамо». А в Европе сколько!

– Еще один популярный вопрос – почему сдал Фернандо?

– Может, поменялась подготовка? Пришел новый тренер по физподготовке, и вроде как прежнего, Хавьера, немного подвинули.