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Титов назвал причины обилия травм у «Спартака»

13 октября 2017, 08:51
6

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал причины большого количества травмированных футболистов в нынешнем сезоне в составе красно-белых. По его словам, все дело в сложном прошлом сезоне.

– С чем связываете обилие травм в «Спартаке»?

– Предыдущий сезон был очень тяжелый. В небольшой паузе между чемпионатами, возможно, не успели отдохнуть. Ну и, видимо, дают хорошую нагрузку. По крестообразным связкам вообще тенденция: в «Спартаке» несколько «крестов», в «Енисее» у трех игроков, Панченко вылетел у «Динамо». А в Европе сколько!

– Еще один популярный вопрос – почему сдал Фернандо?

– Может, поменялась подготовка? Пришел новый тренер по физподготовке, и вроде как прежнего, Хавьера, немного подвинули.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Фернандо
Комментарии (6)
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Фернандо11
1507874505
Причём тут форма Фернандо и тренер по физподготовке?Он его передачи раздавать налево направо учит что ли?
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oyabun
1507876557
В целом согласен с Титовым. И тут нам в помощь была двухнедельная пауза. Даже несмотря на то что сборники играли, в целом команда должна восстановиться и выиграть в Грозном.
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ramos6548
1507883898
против Фернандо просто играют гораздо плотнее и агрессивнее... а он пытается обострять... вот и выходят обрезы... А те кто мог бы ему помочь, открыванием... пока не в строю.
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Диктор
1507888888
Не ищите черную кошку в темной комнате .
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серега кашин
1507896436
да просто неудачное стечение обстоятельств
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