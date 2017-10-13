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    Титов назвал причины обилия травм у «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал причины большого количества травмированных футболистов в нынешнем сезоне в составе красно-белых. По его словам, все дело в сложном прошлом сезоне.

    – С чем связываете обилие травм в «Спартаке»?

    – Предыдущий сезон был очень тяжелый. В небольшой паузе между чемпионатами, возможно, не успели отдохнуть. Ну и, видимо, дают хорошую нагрузку. По крестообразным связкам вообще тенденция: в «Спартаке» несколько «крестов», в «Енисее» у трех игроков, Панченко вылетел у «Динамо». А в Европе сколько!

    – Еще один популярный вопрос – почему сдал Фернандо?

    – Может, поменялась подготовка? Пришел новый тренер по физподготовке, и вроде как прежнего, Хавьера, немного подвинули.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.10.2017 08:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 15:07

      да просто неудачное стечение обстоятельств

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 октября 2017, 13:01

      Не ищите черную кошку в темной комнате .

      1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 13 октября 2017, 11:38

      против Фернандо просто играют гораздо плотнее и агрессивнее... а он пытается обострять... вот и выходят обрезы...
      А те кто мог бы ему помочь, открыванием... пока не в строю.

      1
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      Рейтинг: +33553

      oyabun 13 октября 2017, 09:35

      В целом согласен с Титовым. И тут нам в помощь была двухнедельная пауза. Даже несмотря на то что сборники играли, в целом команда должна восстановиться и выиграть в Грозном.

      5
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      Рейтинг: +26

      Фернандо11 13 октября 2017, 09:01

      Причём тут форма Фернандо и тренер по физподготовке?Он его передачи раздавать налево направо учит что ли?

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Фернандо11 13 октября 2017, 09:22

      Дружок ты видно далек от футбола. Не точности в передачах мяча идут от того, что мышцы перегружены.

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