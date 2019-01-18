Кажется, Смолов возвращается. Классный сезон «Локо» – и его заслуга

Это большой позитив для всего нашего футбола.

«Спартак» выиграл чемпионство, но не усилился должным образом, треснул из-за разногласий в руководстве, и теперь там нет никаких больших амбиций. «Локомотив» после завоевания трофея солидно укрепился, что не замедлило сказаться на успехах в сезоне: «Локо» точно сыграет в Лиге чемпионов и финале Кубка. И у клуба отличные шансы попасть сразу в группу ЛЧ, а главный матч Кубка – выиграть.

Перед сезоном «Локомотив» не пожалел денег на укрепление состава. Крыховяк сразу заиграл здорово, чуть позже показал себя и Хеведес, который еще и забил четыре важных гола. Дольше всех ждали прогресса от Смолова, покупку которого воспринимали скептически: футболист был не в лучшем психологическом состоянии после ЧМ-2018 и не очень вписывался в схему «Локо».

Забитого мяча долго ждать не пришлось – Федор забил уже в третьей игре за клуб. Грустным было их общее количество – всего три гола за четыре месяца. Забивного форварда команде сильно не хватало, и она провалилась в Лиге чемпионов, а на зимний перерыв ушла пятой в турнирной таблице.

Пока над Федором хихикали, Илья Егоров все рассчитал: Смолов до конца не адаптировался в клубе, но зимние сборы помогут, так что весной придут успехи. Еще проще к этому вопросу отнесся Юрий Семин: «Не всегда игрок способен быстро войти в командный ритм. Если такое случается, ему нужно больше работать, вот и все». Вера в нашего парня переросла в нечто большее: даже испанское издание As посоветовало «Реалу» купить Смолова. Причем на полном серьезе.

Но 2019-й для него и правда куда более позитивный год, чем прошлый.

На сборах Федор забил «Зениту», а весеннюю часть чемпионата начал с уничтожения «Анжи» в одиночку – гол и пас. Сразу после этого произошло важное событие – Смолова вызвали в сборную России, где он не играл с момента промаха с пенальти в игре с Хорватией. За два матча с Бельгией и Казахстаном ему дали поиграть всего 14 минут, но как факт: он снова в сборной, куда за прошлые заслуги при Черчесове не вызывают.

Отличную форму форвард набрал под конец сезона: за последний месяц на его счету несколько важных результативных действий:

гол «Ахмату»

голевой пас в игре с ЦСКА

забитый мяч «Рубину», укрепивший преимущество «Локо»

гол «Ростову» в полуфинале Кубка, который окончательно убил интригу

участие в голевой атаке в матче с «Уралом»

Что немаловажно, даже в период неудач игрока поддерживало руководство, что в клубах такого уровня случается далеко не всегда, если речь идет о дорогостоящем приобретении. «Мы верим, что он придет в себя. Он сильный, психологически устойчивый», – поддерживал Федора новый гендиректор клуба Василий Кикнадзе. «Он делает то, что должен делать классный нападающий», – уверен председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

Юрий Семин тоже был доволен: «Смолов делает все, чтобы вернуть лучшую форму: много и хорошо работает, выкладывается в игре, помогает команде. Но главное – начинает забивать. А для форварда это самое большое подспорье». В «Локо» потерпели и дождались от Смолова результативной весны.

Один недостаток Смолов пока никак устранить не может. Он и раньше очень тяжело выходил на замену, не очень эффективен при этом и сейчас. Последний раз Смолов так забивал аж в ноябре 2016-го, когда вышел на тайм за «Краснодар» играть с «Уралом» после травмы. Что любопытно, в 2015-м таких мячей было сразу три, причем один за сборную.

Сейчас Смолов проводит самый полезный для своей команды отрезок. Из шести последних матчей, где он выходил в стартовом составе, в пяти отмечался результативными действия или участием в голевой атаке. Весь «Локомотив» по весне набрал шикарную форму – всего одно поражение и при этом семь побед в 12 матчах плюс выход в финал Кубка. Заслуга в этом и Смолова, который чрезвычайно полезен, хоть притом и находится в тени Антона Миранчука, забившего аж 11 мячей, или Джефферсона Фарфана, от которого дождались важных голов.

Федор точно закончит сезон с медалью, а может даже и с трофеем, но уйти в отпуск ему должны помочь две игры сборной. Соперники – как раз для того, чтоб вернуть себе имя в команде забитыми голами, против Сан-Марино и Кипра его наверняка выпустят. Вообще, все происходящее в последнее время со Смоловым – позитив для российского футбола целом. В условиях жуткого дефицита забивных форвардов с паспортом его голы нужны нам всем.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 21; 1:1 – Панюков, 39; 2:1 – Эль Кабир, 46; 2:2 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Араторе, Панюков (Ароян, 76).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).

Предупреждения: Страндберг, 64 – Кварацхелия, 68.

Удаление: Страндберг, 66 – нет.

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