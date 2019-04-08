Федун: «Спартак» купил Рошу за фулл-прайс, включающий подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока»

Получается, что Федун Сразу заплатил Клубу 8, +8( агентам, подъёмные и з/п за год игроку, кому-то компенсацию и непонятную солидарность) итого 16 лямов евро?
О, как деньги делать надо!
Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слова бывшего тренера команды Массимо Карреры по поводу приобретения нападающего Педро Роши.
Ранее итальянский специалист сказал, что дал согласие на трансфер бразильца за 8 миллионов евро, а после Федун сообщил ему, что переход форварда обошелся клубу вдвое дороже.
«Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше – подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.
Договор с «Крузейро» заключен с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе», – сказал Федун.
- 24-летний футболист перешел в московский клуб из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро [данные Transfermarkt].
- За полтора сезона форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- На прошлой неделе «Спартак» отдал Рошу в аренду в «Крузейро» до конца этого года.