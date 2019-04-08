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    Федун: «Спартак» купил Рошу за фулл-прайс, включающий подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока»

    Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на слова бывшего тренера команды Массимо Карреры по поводу приобретения нападающего Педро Роши.

    Ранее итальянский специалист сказал, что дал согласие на трансфер бразильца за 8 миллионов евро, а после Федун сообщил ему, что переход форварда обошелся клубу вдвое дороже.

    «Сколько заплатили за Рошу? Смотря, как считать. Помимо компенсации клубу были еще и выплаты самому Роше – подъемные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя все: подъемные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.

    Договор с «Крузейро» заключен с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Все зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе», – сказал Федун.

    • 24-летний футболист перешел в московский клуб из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро [данные Transfermarkt].
    • За полтора сезона форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • На прошлой неделе «Спартак» отдал Рошу в аренду в «Крузейро» до конца этого года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1688

      maygli 8 минут назад

      Получается, что Федун Сразу заплатил Клубу 8, +8( агентам, подъёмные и з/п за год игроку, кому-то компенсацию и непонятную солидарность) итого 16 лямов евро?
      О, как деньги делать надо!

      0
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      Рейтинг: +4291

      vka1970 21 минуту назад

      Видимо Федун почуял, что ветер меняется и вместо хорошей жизни к нему может прийти северный пушистый зверёк или как говорят азиты просто сыктым.
      Аликперов не любит когда в его карман шастают все кому не лень.
      Не важно Федун ли это или его подчинённый Измайлов.

      1
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      Рейтинг: +3023

      nik55 54 минуты назад

      было меньше вони когда Зенит Халка даром брал

      0
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      Рейтинг: +5187

      silver29 1 час назад

      Мутный ответ, Федуна по-сути обвинили в хищении денег "Лукойла", а он лопочет про подъемные. Сейчас сам Роша откроет рот и обнаружится, что ничего он не получал.

      5
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      Рейтинг: +12251

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всю эту муть могут понять только те, кто работает в корпорации типа Лукойла или имеет опыт общения с их менеджментом, где 3-4 уровневое управление и всё доведено практически до абсурда. Трансфер Роши - типичный пример "работы" братьев Федуна, дешевле там ничего не бывает.***

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4786

      mihail200606 1 час назад

      Солидарность это что?))

      0
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      Рейтинг: +2870

      александр п 1 час назад

      А сектанты меня минусами обложили ,за то что я сказал,что Роша был согласован с Карьерой.Ещё и дауном.Извинения будут?

      0
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      Рейтинг: +3294

      Спартач80 > александр п 55 минут назад

      Извиняться перед дауном?Зачем?

      1
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      Рейтинг: +2870

      александр п > Спартач80 53 минуты назад

      Когда то великий человек говорил, "всё потеряно кроме чести".Но сектанты и её давно потеряли.

      0
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      Рейтинг: +5522

      FanatSerj 1 час назад

      Интересно, а сколько стоит "солидарность" ? )))

      0
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      Рейтинг: +33470

      Project Бабангида 1 час назад

      захотелось мне как то петрушки. сел в машину, поехал на заправку, заправил бензином, потом на рынок....оплата парковки, торг с продавцом армяном, по дороге выписали штраф за пешехода, прибегаю домой, смотрю, а он в место петрушки кинзу подсунул.... окончательно почувствовал себя дураком когда вспомнил, что петрушка в палисаднике у меня растёт

      если думаете что рассказ к статье отношения не имеет, то ошибаетесь

      10
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      Рейтинг: +2870

      александр п > Project Бабангида 1 час назад

      Кинза дороже петрушки.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dgad > Project Бабангида 1 час назад

      Все четко написал)))

      3
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      Рейтинг: +2247

      arzamas > Project Бабангида 1 час назад

      Роша ара?)

      1
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      Рейтинг: +588

      JTherry > Project Бабангида 52 минуты назад

      сказка - быль, да в ней намек... но кинза и дороже и вкуснее петрушки))

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      Рейтинг: +33470

      Project Бабангида > JTherry 41 минуту назад

      не ну.... на любителя... у нас на юге что один что другой сорняк стоят одинаково ....

      Роша тоже дороже Кротова....только зачем платить больше если результат аналогичный

      1
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      Рейтинг: +10059

      bset 1 час назад

      Чего? Рошу взяли в 2017, когда ему было 22. Витиньо взяли в 2013, когда ему было 19. Кто кого моложе на момент прихода?

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