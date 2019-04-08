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    Каррера: «Согласился на трансфер Роши за 8 миллионов и очень удивился, когда Федун сказал, что клуб заплатил вдвое больше»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как на самом деле происходила покупка нападающего Педро Роши летом 2017 года.

    • 24-летний футболист перешел в московский клуб из «Гремио» за 12 миллионов евро [данные Transfermarkt].
    • За полтора сезона форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • На прошлой неделе «Спартак» отдал Рошу в аренду в «Крузейро» до конца этого года.

    – На минувшей неделе «Спартак» покинул Педро Роша, не сыгравший за два года и 20 матчей. Широко известна история вашего СМС руководству с одобрением трансфера бразильца. Расскажите, как случился этот самый дорогой и, возможно, самый провальный переход в истории «Спартака»?

    – Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» – их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака».

    И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.

    Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют 8 миллионов евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1688

      maygli 2 минуты назад

      Мало того, что не купили кого Каррера просил, так ещё и денег переплатили.

      0
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      Рейтинг: +4291

      vka1970 32 минуты назад

      Всё тайное со временем становится явным.
      Всяким Дерикам , Александрам и Гол как сокол больше не беспокоить своим отписками.
      Даже совсем не посвящённому человеку становится ясно, что это была коррупция в чистом виде, когда для прессы закладывается одна сумма, а в конечном счёте оплачивается совсем другая и заинтересованные стороны просто начинают пилить навар сверху.
      Глава этой афёры мразь Измайлов, чьими пешками выступили Егоров, Аланазаров (СМИ), Глушаков и подпевалы, старческий Совет ветеранов которые за фонд с которого получали деньги, держались как за соломинку и даже Родионов, которого либо использовали поначалу втёмную либо по причине, что человек просто слаб.
      Итог всей этой возни сейчас и наблюдаем.Измайлов убрал единственного человека в клубе, который мог ему противостоять.А заодно и по совместимости ещё и Тренера.А чё творит мямля пиджак, мы сейчас наблюдаем воочию.Плоды его работы видны невооружённым глазом.
      Кононововеры ау !.Чё не поём дифирамбы дальше амёбы одноклеточные.

      1
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      Рейтинг: +2871

      александр п > vka1970 26 минут назад

      Ты обделался ,теперь можешь гордо подписываться ДАУН.

      -2
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      Рейтинг: +148

      Звезда запаса 55 минут назад

      Все секреты уже выдал, иди займись делом.

      0
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      Рейтинг: +12251

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видимо, Федуну не дают покоя лавры фокусника Амаяка Акопяна, вот и показал Массимо свой коронный трансферный фокус.

      1
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      Рейтинг: +5187

      silver29 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Федуну может оказаться не до смеха, деньги-то Аликперова, а он может не одобрить воровство из его кармана.

      3
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      Рейтинг: +12251

      DOCTOR PENALTY > silver29 39 минут назад

      ты прав, скорее всего так и будет, фиг он спишет это на Карреру.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5187

      silver29 1 час назад

      Коррупция в чистом виде. Каррере по любому бы не дали работать, он человек не этой системы. Адепты глушакова могут гордится их глотками покрывается это зло, кстати беззубый Кононов для того и взят, он изображает главного тренера пока помалкивает.

      3
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      Рейтинг: +2871

      александр п > silver29 59 минут назад

      У Глушкова нет адептов.А что рыло у спартаковского менеджмента в пушку,так это и без Карреры было ясно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5187

      silver29 > александр п 56 минут назад

      Даже тут не мало болельщиков Спартака выступает в защиту глушакова, а по мне так его нет, все его жесты с прикладыванием рук к ушам пусть засунет себе в одно место, мразь он.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2871

      александр п > silver29 48 минут назад

      Защищать невинно обвинённого это не значит быть адептом.Просто восстановление справедливости.Голы значит его есть,а его нет.

      0
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      Рейтинг: +14066

      VVM1964 1 час назад

      Достали мужика .

      3
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      Рейтинг: +4786

      mihail200606 1 час назад

      Ну как это все было уже и не особо важно.. Да и что каррере расстраиваться- деньги то не его тратились..)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1108

      PNZ1985 > mihail200606 1 час назад

      вот в этом и проявляется суть Карреры, как человечище, который переживает даже за этих упырей..

      2
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      ...
      Рейтинг: +5187

      silver29 > mihail200606 1 час назад

      Тебе не понять, Каррера воспитан в том обществе, где приворовывать преступно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2871

      александр п > silver29 57 минут назад

      А Коза Ностра и Каморра случайно не часть того общества?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4009

      piligrim1986 2 часа назад

      тут уже ни кто ни чего не докажет

      1
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      ...
      Рейтинг: +2871

      александр п > piligrim1986 1 час назад

      Доказывать ничего не нужно,Каррера во всём сознался.Сектанты если вы мужики,жду ваших извинений.

      -1
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      Рейтинг: +14066

      VVM1964 > александр п 1 час назад

      Да ты наглец , батенька .

      2
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      Рейтинг: +2871

      александр п > VVM1964 1 час назад

      А я и не настаиваю ,что вы настоящие мужики и истинные ценители футбола.

      0
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      Рейтинг: +4291

      vka1970 > VVM1964 28 минут назад

      Он не наглец.
      Либо идиот, либо проплапченный, что в принципе равнозначно.
      Мы платим последние крохи чтобы попасть на стадион, за трансляции, а эти твари Измайловы миллионами воруют, а такие кретины как александр их оправдывают.Что это как не кретинизм или заинтересованность ?

      0
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      Рейтинг: +2871

      александр п > vka1970 3 минуты назад

      Ты же меня дауном назвал ,когда я упомянул что Рошу купили согласовав с Карьерой.Так кто из нас теперь даун? Никакого Измайлова знать не знаю.За что его костерят понятия не имею.

      0
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      Рейтинг: +2752

      Агасфер 2 часа назад

      Давай,Массимо,зажигай! Развороши это свинарник,не ты первый начал!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +596

      ruded 2 часа назад

      Карерра валит Федуна, сливая про его откаты? Наверное угождает болелам, которые против руководства.

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