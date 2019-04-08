Каррера: «Согласился на трансфер Роши за 8 миллионов и очень удивился, когда Федун сказал, что клуб заплатил вдвое больше»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как на самом деле происходила покупка нападающего Педро Роши летом 2017 года.

24-летний футболист перешел в московский клуб из «Гремио» за 12 миллионов евро [данные Transfermarkt].

За полтора сезона форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

На прошлой неделе «Спартак» отдал Рошу в аренду в «Крузейро» до конца этого года.

– На минувшей неделе «Спартак» покинул Педро Роша, не сыгравший за два года и 20 матчей. Широко известна история вашего СМС руководству с одобрением трансфера бразильца. Расскажите, как случился этот самый дорогой и, возможно, самый провальный переход в истории «Спартака»?

– Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» – их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака».

И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.

Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют 8 миллионов евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше.