«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

Слава богу что ротенберга передподписали
«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с четырьмя игроками.
Новые соглашения с московским клубом подписали вратарь Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг, а также хавбеки Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев.
Детали заключенных договоров пока неизвестны.
- Коченков и Коломейцев выступают за «Локомотив» с 2015 года, а Ротенберг и Игнатьев – с 2016-го.
- В сезоне-2018/19 столичная команда заняла второе место в РПЛ и выиграла Кубок России.