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    «Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

    «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с четырьмя игроками.

    Новые соглашения с московским клубом подписали вратарь Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг, а также хавбеки Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев.

    Детали заключенных договоров пока неизвестны.

    • Коченков и Коломейцев выступают за «Локомотив» с 2015 года, а Ротенберг и Игнатьев – с 2016-го.
    • В сезоне-2018/19 столичная команда заняла второе место в РПЛ и выиграла Кубок России.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +639

      Жёлто-синий 58 минут назад

      Слава богу что ротенберга передподписали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +895

      Etiainen 1 час назад

      фух, Ротенберг и Коломейцев остались. я так переживал

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      gunstilzit 2 часа назад

      Тоже за Влада рад.
      Коченков 50/50.
      А вот Ротенберг и Коломейцев могли бы уйти в другие команды.
      Коломейцев точно,а у Ротенберга здоровье не очень и вроде он в структуре ЛОКО остаётся.

      1
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      Рейтинг: +6304

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ротенберг и Коломейцев - 0 игр на двоих в прошлом сезоне в РПЛ, позорище и как помнится мне Ротенберг вообще объявлял об завершении карьеры ещё зимой, Палыч ты хоть что-то в клубе решаешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      Romantic2010 > Skull_Boy 1 час назад

      Вряд ли в стране найдется тот, кто посмеет расторгнуть контракт с сынишкой дружбана царя - батюшки)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +692

      loko-the_best 2 часа назад

      Слава Богу, Влада продлили. Осталось Гилю переподписать

      4
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