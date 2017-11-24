Коломейцев: «Локомотив» понимал, что отступать было некуда»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев остался доволен своей игрой во встрече Лиги Европы против «Копенгагена». По словам футболиста, он набрал игровую форму на сто процентов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» завершился со счетом 2:1. После этой встречи железнодорожники закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы F, набрав восемь очков. Отставание от лидирующего «Шерифа» составляет один балл.

– Мы понимали, что отступать было некуда. Готовились в штатном режиме. Выходили играть на победу, как и в любом другом матче. Чувствовалось напряжение, но я бы не сказал, что мы нервничали.

– Ты вышел в стартовом составе. Как оценишь свою форму?

– Можно сказать, что набрал форму на сто процентов. Если в концовке матча с «Анжи» было тяжеловато, сейчас чувствовал, что без проблем доиграю.

– «Копенгаген» поддавил в конце.

– В любом матче, когда ведешь в счете, то отходишь назад, пытаясь удержать результат. Обычная ситуация. После второго гола играли от обороны и пытались ловить «Копенгаген» на контратаках. Отсюда преимущество у датчан во владении мячом.

– «Локомотив» очень активно начал оба тайма. Установка тренера?

– Всегда стараемся агрессивно начинать домашние матчи.

– Семин сказал, что сильная сторона «Копенгагена» – стандарты. Как готовились к ним?

– Разбирали стандарты на теории. Они практически не разыгрывают штрафные, только подают. Играли персонально, строго каждый со своим игроком. В целом, справились.

– Как настраиваетесь на Хабаровск?

– Пока готовились только к «Копенгагену». С завтрашнего дня уже будем думать о Хабаровске. Не стоит зацикливаться на перелете или на холоде. Это самая обычная игра.