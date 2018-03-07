Коломейцев: «В «Локомотиве» прекрасно понимают сложность противостояния с «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал, что в команде спокойно относятся к «Атлетико» в роли фаворита предстоящего противостояния в Лиге Европы.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

— Из-за травмы не смог сыграть со «Спартаком» Джефферсон Фарфан. Успеет ли он восстановиться к игре с «Атлетико»?

— Пока не знаю, поможет ли он нам в Мадриде — врачи решат. Но в целом, конечно, хочется, чтобы вообще все атакующие игроки были в строю. Можно сказать, что в дерби Фарфана нам не хватило.

— «Локомотив» едет к «Атлетико» далеко не в роли фаворита...

— Мы прекрасно понимаем сложность противостояния, но на нас это никак не давит. Приедем в Мадрид и выложимся, сыграем на своем максимуме. А там уже посмотрим, что у нас получится.