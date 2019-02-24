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    Коломейцев может восстановиться к концу марта. Он не играл с апреля

    Член медицинского штаба «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о сроках возвращения полузащитника Александра Коломейцева после травмы.

    Последний матч 29-летнего хавбека на данный момент – 30 апреля 2018 года с «Краснодаром» в РПЛ (0:2, 28 тур).

    «Саша – большой молодец. Он присоединился к общей группе, проходит этап набора формы. У него есть небольшие ограничения, но они связаны только с физической готовностью – в остальном Александр здоров.

    Сколько нужно времени, чтобы быть готовым на все сто процентов? Сложно сказать: всe будет зависеть от адаптации. Всe-таки индивидуальные тренировки – это одни нагрузки, а командные – другие. Посмотрим, как он перестроится. Думаю, максимум до конца марта он уже будет полностью готов. Возможно, намного быстрее.

    Отмечу бойцовские качества Саши – он выполнял все предписания врачей, не пропускал ни одного упражнения, всe делал качественно и четко. Посмотрите, как он рад тренироваться в общей группе! Александр получает удовольствие от футбола, а хорошее настроение только поможет ему быстрее вернуться в строй», — сказал Карлицкий в интервью клубной пресс-службе.

    • Коломейцев перешел в московский клуб из «Амкара» в июле 2015 года.
    • В 29 играх прошлого сезона забил 2 гола и отдал 1 ассист.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    24.02.2019 01:45
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