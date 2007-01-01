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    Коломейцев: «Почему у Смолова не получалось с «Атлетико»? Уровень другой»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поговорил об игре форварда Федора Смолова в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Игрок считает, что испанцы – это «другой уровень».

    — Почему у Федора Смолова сегодня не получалось?

    — Уровень другой. Мяч у нас держался меньше, нам было тяжело убегать в атаку. Не стоит валить на Федю. Все старались.

    • «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
    • Сейчас первое место в квартете занимает «Ювентус».
    • В следующих двух турах россияне и итальянцы сыграют между собой.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3383

      paracetamol 53 минуты назад

      Уровень не другой, а го-енный!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +376

      Я - легенда 1 час назад

      Возможно, если бы были Миранчуки, игралось бы полегче и поинтереснее. Но их как назло нет. Без лидеров туговато.

      Плюс неожиданная травма Жемалетдинова и связанный с нею выход сырого Идову. В общем, ряд факторов помимо очевидной разницы в классе был не на стороне Локо.

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      ...
      Рейтинг: +3383

      paracetamol > Я - легенда 52 минуты назад

      Идову игру не испортил.

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