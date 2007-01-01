Коломейцев: «Почему у Смолова не получалось с «Атлетико»? Уровень другой»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поговорил об игре форварда Федора Смолова в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Игрок считает, что испанцы – это «другой уровень».

— Почему у Федора Смолова сегодня не получалось?

— Уровень другой. Мяч у нас держался меньше, нам было тяжело убегать в атаку. Не стоит валить на Федю. Все старались.