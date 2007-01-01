Коломейцев: «Почему у Смолова не получалось с «Атлетико»? Уровень другой»

Уровень не другой, а го-енный!
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поговорил об игре форварда Федора Смолова в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Игрок считает, что испанцы – это «другой уровень».
— Почему у Федора Смолова сегодня не получалось?
— Уровень другой. Мяч у нас держался меньше, нам было тяжело убегать в атаку. Не стоит валить на Федю. Все старались.
- «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
- Сейчас первое место в квартете занимает «Ювентус».
- В следующих двух турах россияне и итальянцы сыграют между собой.