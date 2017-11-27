Коломейцев: «Для «Локомотива» все клубы – основные соперники в борьбе за чемпионство»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев не считает «Зенит» единственным соперником в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне. По его словам сейчас все соперники очень серьезно настраиваются на «железнодорожников» в каждом матче.

— В последних матчах против «Анжи» и «Копенгагена» вы впервые в сезоне вышли на поле в стартовом составе. Почему Юрий Семин не доверял вам раньше?

— Трудно сказать. Я достаточно давно в Премьер-лиге, были разные периоды, когда мне доверяли место в старте или когда надолго сажали в запас. Мне несложно быстро адаптироваться к ситуации и молча выполнять свою работу, чтобы доказать место на поле. В этом сезоне выходил в нескольких играх на замену. Где-то получалось успешно, где-то проводил обычные матчи. Сейчас тренер два раза доверил мне отыграть встречи полностью. Надеюсь, я оправдал его ожидания. Главное, быть физически готовым — и это мне вроде бы удалось.

— Вас не удивил октябрьский кризис «Зенита», позволивший «Локомотиву» выйти на первое место?

— Не сказал бы, что удивил. Нам-то что удивляться? Нам только лучше (улыбается). Мы знали, что чемпионат сложный и проходных соперников нет. Сейчас в зоне вылета идут «Анжи» и «СКА-Хабаровск», но даже у них мы выиграли с трудом. А «Зенит» в Махачкале очки потерял. Поэтому вполне естественно, что фавориты оступаются. На нас настраиваются как на последний бой. Главное, кто из лидеров сможет воспользоваться чужими осечками.

— «Зенит» — ваш главный и единственный конкурент?

— Не думаю. Еще только половина чемпионата прошла, рано говорить об этом. У нас все клубы являются конкурентами. Мы вообще не смотрим, на каком месте находимся. Просто хотим выигрывать каждую игру и показывать как можно более качественный футбол. И ничего не загадываем.