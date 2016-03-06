Коломейцев: «Тяжело стало после нереализованных «Локомотивом» моментов в концовке первого тайма»

Хавбек «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал поражение от «Терека» (1:2) в поединке 19-го тура Премьер-лиги.

– После пенальти счет стал 1:1, это нормально для начала матча. Тяжело стало после наших нереализованных моментов в концовке первого тайма. Но это всего лишь половина игры.

– Во втором тайме игра будто совсем не ладилась – в атаке было очень мало моментов. Почему?

– Сложно сказать. Казалось бы, могли идти вперед и забивать, но то «Терек» не давал нам создавать моменты, то мы сами допускали элементарные ошибки.

– Физически хорошо себя ощущаете?

– Нормально. Это уже не первая игра у нас, мы готовы.

– Пока рано делать выводы о причинах поражения?

– Надо будет пересмотреть игру, проанализировать, сделать выводы. Займемся этим в ближайшие дни.