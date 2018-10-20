Коломейцев не сыграет за «Локомотив» в этом году. У Чорлуки травма задней поверхности бедра

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) рассказал о травмах футболистов московской команды.

Защитник Ведран Чорлука получил в игре с ростовчанами травму задней поверхности бедра.

– Что с Чорлукой?

– Сейчас сложно сказать. Думаю, задняя поверхность бедра.

– В каком состоянии Коломейцев?

– Да, Коломейцев тоже не играет. Он совсем недавно перенес серьезную операцию. Наверное, в этом году мы его не увидим.

– Будете форсировать восстановление травмированных?

– Мы форсируем, но пока не получается.