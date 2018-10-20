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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Коломейцев не сыграет за «Локомотив» в этом году. У Чорлуки травма задней поверхности бедра

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) рассказал о травмах футболистов московской команды.

    Защитник Ведран Чорлука получил в игре с ростовчанами травму задней поверхности бедра.

    – Что с Чорлукой?

    – Сейчас сложно сказать. Думаю, задняя поверхность бедра.

    – В каком состоянии Коломейцев?

    – Да, Коломейцев тоже не играет. Он совсем недавно перенес серьезную операцию. Наверное, в этом году мы его не увидим.

    – Будете форсировать восстановление травмированных?

    – Мы форсируем, но пока не получается.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    20.10.2018 10:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 20 октября 2018, 11:10

      Совсем Локо тяжело будет!!

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:40

      че то чорлука совсем посыпался...стареет конь

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 11:28

      Зачем Шпалычу старьё собирать? Чтобы зарплату платить?

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