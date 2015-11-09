Коломейцев: «Победа над «Зенитом» – больше, чем просто победа»

Полузащитник столичного «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал за счет чего его команде удалось обыграть «Зенит».

«Победа над «Зенитом» — это больше, чем просто победа. Приятно обыграть прямых конкурентов. Мы в целом справились с задачей: сыграли плотно в обороне, не дали Халку, главному оружию «Зенита», и Данни разгонять атаки. Хотя в концовке «Зенит» создавал моменты.

День рождения Смородской? Сейчас цветов не было. Ольга Юрьевна сама зашла в раздевалку, поздравила с победой и назвала этот триумф лучшим подарком», – рассказал Коломейцев.

Напомним, что в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:0.