Коломейцев: «Семин? Масштаб личности виден сразу»

Полузащитник столичного «Локомотива» Александр Коломейцев после победы над «Краснодаром» (2:1) в рамках пятого тура РФПЛ отметил, что наставник команды Юрий Семин попросил больше внимания уделять атаке.

«Перед выходом на замену Семин просил помочь команде. Погода жаркая, многие набегались. Сказал прикрывать фланг и смещаться в зону инсайда, побольше играть в атаку. Что касается пенальти, надо было лезть в штрафную до конца. Хотел что-то сделать, но не думал, что меня собьют. Семин? Масштаб личности виден сразу – как он говорит с футболистами, что требует от команды», – отметил футболист.