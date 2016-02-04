Коломейцев: «После каждого отпуска с женой говорим: «Срочном учим английский»

Новобранец "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о языковом барьере на сборах.

— Так, может, пора английский осваивать?

— Давно пора! Мы с женой себе после каждого отпуска говорим: "Все, срочно учим английский!". Потому что даже пару слов связать не можем, объяснить, что хотим. Ну вот сейчас решительно настроены. Вернусь со сборов, обязательно найму репетитора.



— Да зачем нанимать со стороны — у вас тут в команде полно потенциальных репетиторов!

— Думаю, никто из них не захочет заниматься с Коломейцевым (смеется). Своих дел хватает. И я еще не знаю, какой из меня ученик…

— Попадали в комичные ситуации из-за незнания английского?

— Один раз на Мальдивах это, наоборот, помогло. Мы пытались объяснить, какой нам нужен номер. И в итоге получили… намного лучше, чем хотели. Чуть ли не люкс вместо обычного. Долго не понимали, почему так вышло. Оказалось, просто отель сделал нам подарок.



— Тогда, может, ну его — этот английский?

— Нет, все-таки не самые приятные истории тоже бывали. Как-то раз не могли втолковать сотрудникам гостиницы, какую еду отдельно приготовить для дочки. С общего стола она ведь ничего не ела… Хорошо хоть немного пищи для нее взяли с собой.



— А после того как она закончилась? Дочь голодала?

— Ну нет, я просто нахожу переводчиков (смеется). Всегда есть в отелях русские люди, знающие английский, готовые помочь. К сожалению, дочке пришлось пару дней питаться не совсем правильно. Но потом все наладилось.