Коломейцев: «Любой из игроков «Атлетико» несет опасность на поле»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев не стал выделять кого-то индивидуально в составе «Атлетико», с которым его команде предстоит встретиться в очередном раунде плей-офф Лиги Европы. По его словам, мадридцы отличаются серьезным и сбалансированным составом, в котором есть лидер – Антуан Гризманн.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» состоится в четверг, 8 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

— В составе «Атлетико» много громких имен. Кого опасаетесь больше всего?

— Сложно кого-то выделить. У них серьезный и сбалансированный состав. Очень сильная атакующая линия. Наверное, можно отметить Антуана Гризманна. Но в целом, у них такой подбор игроков, что опасен любой из их состава.

— «Атлетико» в минувшие выходные тоже играл с принципиальным соперником — «Барселоной». Мадридцы уступили со счетом 0:1. Может ли этот результат сыграть против вас — ведь испанцы наверняка захотят реабилитироваться? Или, наоборот, поражение выбьет их из колеи?

— Думаю, такую команду, как «Атлетико», ничто не может вывести из себя. Там собраны очень опытные игроки, которые через многое прошли. Они сыграли не один десяток матчей на самом высоком уровне. Наверное, неудача с «Барселоной» еще сильнее заведет их.

— После вылета из Лиги чемпионов капитан «Атлетико» Габи нелицеприятно высказался о Лиге Европы. Насколько серьезно эта команда относится к турниру?

— Лига Европы — очень серьезный и значимый турнир. Показательно, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» стал его победителем. Но каждый относится к турниру, как считает нужным. Понятно, что для нас Лига Европы очень важна. Может быть, Габи специально так говорит, чтобы все думали, что им этот турнир не нужен, и не настраивались на «Атлетико».