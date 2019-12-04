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  • Коломейцев: «Все понимают, что Алексей Миранчук зимой не уедет из «Локомотива»

Коломейцев: «Все понимают, что Алексей Миранчук зимой не уедет из «Локомотива»

4 декабря 2019, 19:37
4

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев выразил мнение, что его одноклубник Алексей Миранчук не покинет клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Все понимают, что он зимой не уедет. Думаю, что Леша будет рассматривать варианты смены клуба уже летом. Все будут только рады, если он перейдет в топ-чемпионат. Хочется, чтобы больше наших игроков выступало в Европе, особенно в серьезных командах.

«Ювентус»? Непросто будет в любом клубе. Но, вдруг, ему удастся сразу заиграть. А мы сможем заменить Лешу другими воспитанниками», – сказал Коломейцев.

  • Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса».
  • В этом сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Локомотив Коломейцев Александр Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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Axe111
1575490635
НИКОГДА НЕ УЕДЕТ!!!!!!!! ну только если в газовик или что то типа монако
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Рубинище
1575492099
кто бы сомневался.
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Томик
1575500585
Коломейцев это кто? Это тот игрок, который когда выходит на поле - Локомотив проигрывает? Талисман, так сказать.
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