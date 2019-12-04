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    Коломейцев: «Все понимают, что Алексей Миранчук зимой не уедет из «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев выразил мнение, что его одноклубник Алексей Миранчук не покинет клуб в ближайшее зимнее трансферное окно.

    «Все понимают, что он зимой не уедет. Думаю, что Леша будет рассматривать варианты смены клуба уже летом. Все будут только рады, если он перейдет в топ-чемпионат. Хочется, чтобы больше наших игроков выступало в Европе, особенно в серьезных командах.

    «Ювентус»? Непросто будет в любом клубе. Но, вдруг, ему удастся сразу заиграть. А мы сможем заменить Лешу другими воспитанниками», – сказал Коломейцев.

    • Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса».
    • В этом сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: РИА «Новости»

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