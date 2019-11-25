Calciomercato: агенты Алексея Миранчука предложили его «Ювентусу». Туринцы начали переговоры

По информации Calciomercato, «Ювентус» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Представители игрока предложили его туринскому клубу, так как сам Миранчук хотел бы перейти в «Ювентус». «Бьянконери» изучают возможность подписания хавбека, однако стороны пока не согласовали сумму возможного трансфера.

В «Ювентусе» считают, что агенты 24-летнего россиянина контактировали с другими итальянскими клубами, поэтому переговоры далеки от финальной стадии.

«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»



