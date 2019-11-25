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  • Calciomercato: агенты Алексея Миранчука предложили его «Ювентусу». Туринцы начали переговоры

Calciomercato: агенты Алексея Миранчука предложили его «Ювентусу». Туринцы начали переговоры

25 ноября 2019, 12:52
21

По информации Calciomercato, «Ювентус» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Представители игрока предложили его туринскому клубу, так как сам Миранчук хотел бы перейти в «Ювентус». «Бьянконери» изучают возможность подписания хавбека, однако стороны пока не согласовали сумму возможного трансфера.

В «Ювентусе» считают, что агенты 24-летнего россиянина контактировали с другими итальянскими клубами, поэтому переговоры далеки от финальной стадии.

«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»


Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (21)
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Fraer123
1574676151
Миранчук слаб, для ювентуса
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Stavropolets
1574676938
Ну удачи
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Garrincha58
1574682222
до лета каждый день будут эту лабуду здесь публиковать
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De_Frenki
1574686782
для бомжей цену набивают...
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vladimir-7
1574688110
Чук без Гека не поедет в Ювентус.
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Рубинище
1574688515
Чем больше наших там, тем сильнее сборная. Но в Юве не верю. уровень другой. по арендам походит и найдёт свой клуб
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Great Tartaria
1574689376
Ювентус не всех полузащитников смог заявить в ЛЧ , и конечно же им понадобились Биба и Боба ..... МАКСИМУМ только для аренды в серию Б их могут взять и то тысяч за 10 за обоих, не более.
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_-G-F-_
1574690410
Не понимаю людей, кто категорически отказываются верить в потенциальную вероятность переходов наших игроков в европейские клубы. Никто не знает как будет играть тот же Миранчук с другими игроками рядом. Узнать можно только по факту. Да и вообще приглашение качественного молодого игрока - это логичный шаг. 1) Состав Юве - части игроков полузащиты уже за 30 - вполне логично будет начать омоложение состава ( Хедира - 32, Матюиди - 32, Куадрадо - 31) 2) Повысить популярность клуба в иностранном регионе, что будет вести за собой увеличение покупок клубных вещей. 3) Если заиграет, появляется возможность заходить на рос. рынок игроков - где по сути не будет конкуренции у юве.
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Dizayner
1574691767
ну а почему бы и нет, тем более наглядно смотрели игру, увидели потенциал, к тому же ювентус не та команда, которая берет игрока просто так, от некуда тратить деньги, все взвешивается и перевешивается и уж потом принимается какое нибудь решение. если начались переговоры это еще ничего не значит, но в любом случае удачи
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zigbert
1574770342
Если смотреть по возрасту ,то это самое лучшее время для перехода. Алексей уже сформировавшийся игрок. Другое дело ему придется выигрывать конкуренцию у игроков высокого класса. Хотя можно будет и потерпеть до ухода возрастных футболистов Ювентуса.
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