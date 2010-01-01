Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Calciomercato: агенты Алексея Миранчука предложили его «Ювентусу». Туринцы начали переговоры

    По информации Calciomercato, «Ювентус» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    Представители игрока предложили его туринскому клубу, так как сам Миранчук хотел бы перейти в «Ювентус». «Бьянконери» изучают возможность подписания хавбека, однако стороны пока не согласовали сумму возможного трансфера.

    В «Ювентусе» считают, что агенты 24-летнего россиянина контактировали с другими итальянскими клубами, поэтому переговоры далеки от финальной стадии.

    «Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»


    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1076

      Stavropolets 1 час назад

      Ну удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      pasha-ansh@mail.ru 1 час назад

      про псевдо народную командуэтот сайт а Вы не в курсе что свиней ненавидят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Fraer123 1 час назад

      Миранчук слаб, для ювентуса

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      RUSSIANPOWER > Fraer123 1 час назад

      Мне кажется, что для начала надо что-то показать в условном Дженоа или Сампдории, а уже потом замахиваться на Юве.. Но, видимо, Леха считает, что готов.. Будет по арендам гулять скорее всего..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +999

      Romantic2010 > RUSSIANPOWER 59 минут назад

      Условный Дженуа все таки уступает классом условному Локо....А на фоне Локо он выделяется!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      RUSSIANPOWER > Romantic2010 42 минуты назад

      Не соглашусь. Посмотри любой матч Серии А, где играют середняки и обрати внимание на качество футбола, культуру паса, количество брака. Локо показывает свой класс только лишь в РПЛ, а это абсолютно не показатель. Уверен, что любой итальянский середняк может запросто обыграть Локо, ЦСКА, Зеньку и т.д. Хотя может быть и наоборот, 50 на 50. Это и говорит нам о том, что лучшие клубы РПЛ примерно одного уровня с середняками Серии А. Поэтому, думаю, что прежде чем замахиваться на Ювентус, нужно хотя бы сезончик обкататься в клубе попроще.. привыкнуть к чемпионату, к другому стилю игры, к другим скоростям.. и если там у него все получится, тогда и переходить в Юве. А без этого можно просидеть на скамейке в Юве, промотаться по арендам и перегореть, и приехать доигрывать обратно в Россию.. (чего я Лехе искренне не желаю). Но это лишь мое скромное мнение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +999

      Romantic2010 > RUSSIANPOWER 15 минут назад

      Культура паса там действительно гораздо выше ! На голову...две... Другое дело, что с условным Дженоа Локомотив бы использовал другие свои козыри...Контратакующий футбол) и Не хочется говорить о том, чем выделяется Локомотив(или выделялся теперь уже) это игра в защите. Игра в пас это то, к чему нашим клубам надо стремиться. (Краснодару в меньшей степени, возможно) Просто мое мнение, что всё таки Локо это лидер нашего футбола(или один из лидеров), где собраны много игроков высокого класса и раз Миранчук выделяется на фоне их, играя в лиги чемпионов и дай Бог еще в лиги европы попылит, то, наверное стоит переходить в более сильный чемпионат в команды первой пятерки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      RUSSIANPOWER > Romantic2010 5 минут назад

      Если Леха будет выигрывать конкуренцию в этих командах, то станет самым успешным россиянином-футболистом за рубежом на сегодняшний день (при всем уважении к Саше Головину, Монако не тянет на топ5 сегодня, даже на топ5 не самого сильного французского чемпионата). Так что буду очень рад за Миранчука, если все так и сложится.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru