«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»

В Италии сообщили, что летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перейдет в «Ювентус». Российский источник информирует: между сторонами состоялись лишь первые контакты, никакого соглашения не достигнуто.
Помимо туринцев на игрока претендуют «Милан» и «Лацио», а также клубы Бундеслиги. Трансфер Миранчука может состояться летом или зимой 2020-2021 годов.
- В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
- «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.
Источник: «Спорт-Экспресс»