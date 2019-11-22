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  • «Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»

«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»

22 ноября 2019, 09:40
16

В Италии сообщили, что летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перейдет в «Ювентус». Российский источник информирует: между сторонами состоялись лишь первые контакты, никакого соглашения не достигнуто.

Помимо туринцев на игрока претендуют «Милан» и «Лацио», а также клубы Бундеслиги. Трансфер Миранчука может состояться летом или зимой 2020-2021 годов.

  • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.
  • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Милан Лацио Миранчук Алексей
Комментарии (16)
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PNZ1985
1574407464
вот уехал бы! была бы бомба! удачи на ЕВРО
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gor77
1574407778
Сейчас об этом пишут только СМИ. Слухов будет много. Если уедет, главное, чтобы играл!!! А так, естественно, УДАЧИ!!!
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Play
1574408122
Началась очередная трансферная эпопея как с Головиным, того тоже хотели купить и Ювентус, и Челси, и Бавария, и все на свете. Агенты дело своё знают, работают хорошо, набивают цену слухами, схема давно отлажена и работает отлично. Все топы будут вести активную трансферную деятельность только после Евро, это уже давно сложившаяся исторически стратегия. А такие слухи у нас каждый год, помните шикарный гол Головина со штрафного Арсеналу? Так на следующий же день все СМИ написали, что Венгер чуть ли уже не в Москве на переговорах у Гинера.
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Дядя Серёжа
1574408732
Бросит родного брата?
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Decorhome
1574410476
Удачи Алексею
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Decorhome
1574410514
Думаю с Рональду будет по комфортнее
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ARSteven89
1574410653
Только не в "Милан". "Россонери" сейчас как итальянский "Тамбов". Алексею надо сейчас двигать из РПЛ, пока он на хорошем счету. До лета может случиться что-нибудь негативное (травма, спад физической формы после паузы, невзрачное выступление на Евро и т.д.) и трансфер сорвётся. А у нас через 10 дней уже пауза в чемпе. Последняя игра перед отдыхом у Локо в Мадриде, там рассчитывать не на что.
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portero
1574411905
Видна работа агента, начинает рекламную компанию, по продвидению товара на рынок.
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tare800
1574419498
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - khl-insider.com
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