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    «Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»

    В Италии сообщили, что летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перейдет в «Ювентус». Российский источник информирует: между сторонами состоялись лишь первые контакты, никакого соглашения не достигнуто.

    Помимо туринцев на игрока претендуют «Милан» и «Лацио», а также клубы Бундеслиги. Трансфер Миранчука может состояться летом или зимой 2020-2021 годов.

    • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии9
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      Рейтинг: +689

      solodealer 20 секунд назад

      "...контакты ... состоялись..."это, значит, ЗАКОНЧИЛИСЬ?)

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      Рейтинг: +487

      ARSteven89 6 минут назад

      Только не в "Милан". "Россонери" сейчас как итальянский "Тамбов". Алексею надо сейчас двигать из РПЛ, пока он на хорошем счету. До лета может случиться что-нибудь негативное (травма, спад физической формы после паузы, невзрачное выступление на Евро и т.д.) и трансфер сорвётся. А у нас через 10 дней уже пауза в чемпе. Последняя игра перед отдыхом у Локо в Мадриде, там рассчитывать не на что.

      0
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      Рейтинг: +5184

      ilichkadr > ARSteven89 7 минут назад

      Поддерживаю. Если рвать, то только зимой, поскольку после ЧЕ, где мы долго не продержимся за Алексея забудут.

      0
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      Рейтинг: +1038

      Decorhome 8 минут назад

      Думаю с Рональду будет по комфортнее

      0
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      Рейтинг: +1038

      Decorhome 9 минут назад

      Удачи Алексею

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      Рейтинг: +3133

      Дядя Серёжа 38 минут назад

      Бросит родного брата?

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      Рейтинг: +281

      Play 48 минут назад

      Началась очередная трансферная эпопея как с Головиным, того тоже хотели купить и Ювентус, и Челси, и Бавария, и все на свете. Агенты дело своё знают, работают хорошо, набивают цену слухами, схема давно отлажена и работает отлично. Все топы будут вести активную трансферную деятельность только после Евро, это уже давно сложившаяся исторически стратегия. А такие слухи у нас каждый год, помните шикарный гол Головина со штрафного Арсеналу? Так на следующий же день все СМИ написали, что Венгер чуть ли уже не в Москве на переговорах у Гинера.

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      Рейтинг: +1190

      gor77 54 минуты назад

      Сейчас об этом пишут только СМИ.
      Слухов будет много. Если уедет, главное, чтобы играл!!!
      А так, естественно, УДАЧИ!!!

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      Рейтинг: +1226

      PNZ1985 59 минут назад

      вот уехал бы! была бы бомба! удачи на ЕВРО

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