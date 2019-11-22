«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»

В Италии сообщили, что летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перейдет в «Ювентус». Российский источник информирует: между сторонами состоялись лишь первые контакты, никакого соглашения не достигнуто.

Помимо туринцев на игрока претендуют «Милан» и «Лацио», а также клубы Бундеслиги. Трансфер Миранчука может состояться летом или зимой 2020-2021 годов.