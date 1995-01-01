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    Sport Mediaset: «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере Алексея Миранчука

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в Италии. Как информирует Sport Mediaset, москвичи уже достигли договоренности с «Ювентусом» о трансфере игрока летом 2020-го года.

    Туринцев впечатлила игра Миранчука в матчах группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона. Предполагаемая сумма перехода – 40 миллионов евро.

    • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400-т сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии29
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      Рейтинг: +10083

      vka1970 42 секунды назад

      Если выбор между Закатом и Старой синьорой, то выбор очевиден.
      Удачи Алексей если новость содержит хоть крупицу действительности.
      Хотя думается серьёзные решения будут принимать после серьёзного турнира, а это ЧЕ.

      0
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      Рейтинг: +6708

      батог 1 минуту назад

      Ух !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5181

      ilichkadr 4 минуты назад

      Очень сомнительная инфа как по трансферу игрока летом 2020-го года, так и по продолжению карьеры в Юве. Летом ЧЕ, да Юве не Монако. Посильнее Алексея на лавке сидят.

      2
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      Рейтинг: +2307

      Черкизовский Кот 6 минут назад

      Сразу всплывают в памяти ассоциации с ситуацией 10-летней давности. 24-летний Билялетдинов, выступавший на этой же позиции, уезжает в топовый чемпионат. Как итог, нормально играл он там всего полгода. Тот человек, который под этой фамилией выступал за Спартак, был его бледной копией. Играл бы лучше Лёха дома вместе с Антохой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +809

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Его агент - знатный жулик. Пытается убить двух зайцев

      1
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      Рейтинг: +4415

      Lester84 16 минут назад

      Роналду не молодеет, а тут и смена подъедет. Желаю только удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      yarik1_78 53 минуты назад

      Ой блин,опять...Не нужны наши жопоноги не кому,не зависимо в каких клубах РПФЛ они играют!Здесь они звезды а там 100% лавочники,это агенты цену набивают.

      3
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      Рейтинг: +1742

      Kollljan 57 минут назад

      Разве что шнурки гладить утюгом всей основе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +288

      gunstilzit > Kollljan 11 минут назад

      -Малком,ты шнурки догладил?
      -Нет,лазаревый господин!
      -Догладь,и иди трусы ЛЬВА гладь!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3019

      InterMilLano1908 1 час назад

      Там Рамзи и Джан в запасе сидят... Я был бы рад если Миранчук уедет, но не в Юве

      5
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      Рейтинг: +8342

      KLIM777 1 час назад

      интересно на чье место он придет, с учетом того, Дибала который разносит пьедестал сидит на замене.

      Лучше уж играть в основе Локо, чем полировать лавку и носить полотенца в Юве.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3019

      InterMilLano1908 > KLIM777 1 час назад

      В аренду

      0
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      Рейтинг: +5587

      Антибиотик > KLIM777 52 минуты назад

      Там хоть какой-то шанс есть заиграть или в аренду в нормальный клуб уйти. А вот в Зените его точно загубят.

      3
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      Рейтинг: +8342

      KLIM777 > Антибиотик 50 минут назад

      в Зените никого не губят, игроки сами приходят и расслабляют булки. Либо берут игроков низкого уровня как при Луческу, авоська бездарей.

      Миранчук не нужен Зениту.

      4
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      Рейтинг: +5587

      Антибиотик > KLIM777 39 минут назад

      То, что Миранчук не нужен Зениту, это твоё субъективное мнение. А руководство клуба считает иначе. Но у вас не могут работать с восходящими талантами, Семак не тянет, его в следующем году уберут, да и Луческу всегда привык играть на деньги Ахметова и техничными бразильцами.

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      Рейтинг: +8342

      KLIM777 > Антибиотик 7 минут назад

      Слушай, там хоть бразильцев раньше подбирали путевых и перепродавали потом.

      Зениту нужны все. Ведь с учетом лимита придется не сладко всем.

      У Локо сколько выращенных игроков пробилось в основу за последние 5 лет?

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