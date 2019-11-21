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  • Sport Mediaset: «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере Алексея Миранчука

Sport Mediaset: «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере Алексея Миранчука

21 ноября 2019, 19:11
48

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в Италии. Как информирует Sport Mediaset, москвичи уже достигли договоренности с «Ювентусом» о трансфере игрока летом 2020-го года.

Туринцев впечатлила игра Миранчука в матчах группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона. Предполагаемая сумма перехода – 40 миллионов евро.

  • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.
  • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

Источник: Sport Mediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400-т сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Миранчук Алексей
Комментарии (48)
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Karel1977
1574352852
Какой Зенит,при всем уважении, только Старая Синьора!
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polozovs
1574353023
Не верю, что в Турине не смотрели остальных матчей Миранчука и приняли решение по итогам 2-х очных игр. Ну или они хотят отомстить, купить и издеваться над Миранчуком
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Mister_Tomsk
1574353435
Если он реально туда перейдет и еще прибавит, буду только рад!
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portero
1574353909
Весна покажет! с трудом верится что итальянцы готовы денег столько выложить, хотя они горазды на разные схемы.(если задествуют эту сделку совместно с другой)
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Антибиотик
1574353947
Нужно беречь Леху от травм)) Такое бабло на дороге не валяется, если правду конечно пишут.
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3a zenit
1574354424
"Туринцев впечатлила игра Миранчука в матчах группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона."Звучит как вброс агента чтоб развести Зенит на бабло.
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InterMilLano1908
1574354992
Там Рамзи и Джан в запасе сидят... Я был бы рад если Миранчук уедет, но не в Юве
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Kollljan
1574355262
Разве что шнурки гладить утюгом всей основе.
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yarik1_78
1574355496
Ой блин,опять...Не нужны наши жопоноги не кому,не зависимо в каких клубах РПФЛ они играют!Здесь они звезды а там 100% лавочники,это агенты цену набивают.
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ilichkadr
1574358441
Очень сомнительная инфа как по трансферу игрока летом 2020-го года, так и по продолжению карьеры в Юве. Летом ЧЕ, да Юве не Монако. Посильнее Алексея на лавке сидят.
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