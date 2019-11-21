Sport Mediaset: «Локомотив» и «Ювентус» договорились о летнем трансфере Алексея Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в Италии. Как информирует Sport Mediaset, москвичи уже достигли договоренности с «Ювентусом» о трансфере игрока летом 2020-го года.
Туринцев впечатлила игра Миранчука в матчах группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона. Предполагаемая сумма перехода – 40 миллионов евро.
- В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
- «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.
Источник: Sport Mediaset
Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400-т сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.