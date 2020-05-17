Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона

Восемь игроков уйдут из «Локомотива» по окончании текущего сезона.

Как сообщает Metaratings, клуб не будет продевать контракты с вратарем Антоном Коченковым, защитниками Мацеем Рыбусом и Борисом Ротенбергом, полузащитником Александром Коломейцевым и нападающими Эдером и Джефферсоном Фарфаном. Кроме того, «Локомотив» не станет выкупать контракт хавбека Жоау Мариу, арендованного у «Интера», и продаст центрбека Соломона Кверквелию – на него претендуют «Краснодар», «Ростов» и «Ротор».

Москвичи готовы также рассмотреть предложения по защитникам Брайану Идову и Бенедикту Хеведесу и нападающему Федору Смолову.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход нескольких футболистов после сезона-2019/20.