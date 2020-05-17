Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона

Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона

17 мая 2020, 18:59
12

Восемь игроков уйдут из «Локомотива» по окончании текущего сезона.

Как сообщает Metaratings, клуб не будет продевать контракты с вратарем Антоном Коченковым, защитниками Мацеем Рыбусом и Борисом Ротенбергом, полузащитником Александром Коломейцевым и нападающими Эдером и Джефферсоном Фарфаном. Кроме того, «Локомотив» не станет выкупать контракт хавбека Жоау Мариу, арендованного у «Интера», и продаст центрбека Соломона Кверквелию – на него претендуют «Краснодар», «Ростов» и «Ротор».

Москвичи готовы также рассмотреть предложения по защитникам Брайану Идову и Бенедикту Хеведесу и нападающему Федору Смолову.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход нескольких футболистов после сезона-2019/20.

  • На прошлой неделе клуб объявил об уходе главного тренера Юрия Семина. С 1 июня его заменит серб Марко Николич.
  • Сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня. «Локомотив» занимает второе место.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Локомотив Интер Смолов Федор Хеведес Бенедикт Ротенберг Борис Коломейцев Александр Рыбус Мацей Фарфан Джефферсон Коченков Антон Кверквелия Соломон Идову Брайан Мариу Жоау Эдер
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1589731581
Понеслась п * * да по кочкам! Как ни печально, прощай Локо!
Ответить
JTherry
1589731903
в общем 11 игроков - на выход! на одного конкурента у зенита меньше... пИчалька(((
Ответить
Олег1204
1589732785
Из всех только Рыбус и Марио чего то стоят
Ответить
vmonomah17
1589739924
Борю Ротенберга жалко.. Талантливый парень)))
Ответить
Томик
1589740857
Сказки рассказывают про новую стратегию и тяжёлые времена, а на самом деле расчищают место для клиентов какого-нибудь Гурцкая. Насмотрелись на такую хрень - всех игроков Трабукки повыгоняли и накупили борцов.
Ответить
mdu86
1589741415
Петиция Белозёрову в поддержку Юрия Палыча по ссылке: http://chng.it/fhQ2mWqXPC
Ответить
Retiremen_VMF
1589743930
Тааак, началось. Через день после ухода.
Ответить
фксм85
1589799271
Скиньте меща и кикнаду с вашего паровоза,пока не поздно.А то натворят они делов.
Ответить
zigbert
1589820221
Вместо этих игроков Локомотиву придется искать равноценную замену, иначе результат выступления команды значительно снизится.
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
13
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
13
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+