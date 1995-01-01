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    Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона

    Восемь игроков уйдут из «Локомотива» по окончании текущего сезона.

    Как сообщает Metaratings, клуб не будет продевать контракты с вратарем Антоном Коченковым, защитниками Мацеем Рыбусом и Борисом Ротенбергом, полузащитником Александром Коломейцевым и нападающими Эдером и Джефферсоном Фарфаном. Кроме того, «Локомотив» не станет выкупать контракт хавбека Жоау Мариу, арендованного у «Интера», и продаст центрбека Соломона Кверквелию – на него претендуют «Краснодар», «Ростов» и «Ротор».

    Москвичи готовы также рассмотреть предложения по защитникам Брайану Идову и Бенедикту Хеведесу и нападающему Федору Смолову.

    Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал уход нескольких футболистов после сезона-2019/20.

    • На прошлой неделе клуб объявил об уходе главного тренера Юрия Семина. С 1 июня его заменит серб Марко Николич.
    • Сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня. «Локомотив» занимает второе место.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3010

      mdu86 16 минут назад

      Петиция Белозёрову в поддержку Юрия Палыча по ссылке: http://chng.it/fhQ2mWqXPC

      0
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      Рейтинг: +2649

      Томик 26 минут назад

      Сказки рассказывают про новую стратегию и тяжёлые времена, а на самом деле расчищают место для клиентов какого-нибудь Гурцкая. Насмотрелись на такую хрень - всех игроков Трабукки повыгоняли и накупили борцов.

      0
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      Рейтинг: +658

      vmonomah17 41 минуту назад

      Борю Ротенберга жалко.. Талантливый парень)))

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      Рейтинг: +558

      Олег1204 2 часа назад

      Из всех только Рыбус и Марио чего то стоят

      0
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      Рейтинг: -100

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Рубин выходи самое время спихнуть в локо таких гениев футбола как Слава подберезкин, паша могилевец, николай кипиани...

      0
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      Рейтинг: +4379

      JTherry 2 часа назад

      в общем 11 игроков - на выход! на одного конкурента у зенита меньше... пИчалька(((

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      Рейтинг: -100

      Фанат Рубина > parevg 2 часа назад

      Рубин в след году ***** даст всем с Леней!

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      Рейтинг: +36

      Руслан ДСЛЦЗ > Фанат Рубина 2 часа назад

      ты больше так никогда не говори

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      Рейтинг: +16703

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Понеслась п * * да по кочкам! Как ни печально, прощай Локо!

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