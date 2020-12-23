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  • Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда»

Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда»

23 декабря 2020, 19:58
11

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев высказался о защитнике Борисе Ротенберге.

— Борис Ротенберг – это хороший футболист?

— Он трудолюбивый. Борис тренировался, как и все, но его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда.

— Как-то прикалывались над ним из-за его семьи?

— Были шутки, но по-доброму. Он сам все понимал – смеялся, да и сам шутил. Самоирония у него была.

  • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
  • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
  • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Коломейцев Александр
Комментарии (11)
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Hektor 84
1608743624
Если бы не папа и лимит его уровень любительская лига.
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Guinnesss
1608743638
Ты как будто уровень Локо, клоун))
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zarsm
1608744210
Клоун, сам на банке просидел
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Валерий2705
1608745197
Сколько г.о.в.н.а то вылилось в одном интервью... С Ротенбергом понятно, а вот с "Сёминым тяжело, он ставит своих игроков"... Тебя что ли ставить? Видели в ЛЧ твои выходы, не впечатляет, мягко говоря.
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Ганнибал Лектор
1608746025
интересно, как бы ты свой уровень охарактеризовал?
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Skull_Boy
1608746817
Ты сам то кто такой бывший футболист
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Из Твери Леха
1608790759
Дак Локо и так почти во второй восьмерке.
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1973algol
1608794142
Ротенберг - охрененный футболист, непревзойденный мастер кожанного мяча, великолепный профессионал, тонко чувствующий игру. Он даже в Лиге чемпионов играл аж целую минуту!!!! Вот только написано, что "За четыре сезона в его активе 17 матчей". Я только 16 накопал. Смотрите и наслаждайтесь. Вот все его матчи с подсчетом сыгранных минут: ЧР 16/17 16.04.2017 82'-90' Арсенал (Тула) 0:3 Локомотив (Москва) ЧР 16/17 13.05.2017 81'-90' Локомотив (Москва) 4:0 Оренбург (Оренбург) ЧР 17/18 05.08.2017 90'-90' Локомотив (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск ЧР 17/18 26.08.2017 90'-90' Локомотив (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург) КР 17/18 21.09.2017 01'-55' Крылья Советов (Самара) 3:2 Локомотив (Москва) ЛЕ 17/18 28.09.2017 88'-90' Локомотив (Москва) 3:0 Фастав (Злин) ЧР 17/18 01.10.2017 82'-90' Локомотив (Москва) 3:0 Динамо (Москва) ЛЕ 17/18 07.12.2017 81'-90' Фастав (Злин) 0:2 Локомотив (Москва) ЧР 17/18 11.12.2017 90'-90' Тосно (Тосно) 1:3 Локомотив (Москва) ЧР 17/18 12.03.2018 90'-90' Урал (Екатеринбург) 0:2 Локомотив (Москва) ЧР 17/18 14.04.2018 80'-90' Динамо (Москва) 0:4 Локомотив (Москва) ЧР 17/18 13.05.2018 01'-64' Арсенал (Тула) 2:0 Локомотив (Москва) ЧР 18/19 26.08.2018 81'-90' Локомотив (Москва) 2:1 Анжи (Махачкала) КР 18/19 26.09.2018 01'-67' Балтика (Калининград) 2:3 Локомотив (Москва) КР 18/19 31.10.2018 01'-90' Локомотив (Москва) 4:1 Енисей (Красноярск) ЛЧ 18/19 28.11.2018 90'-90' Локомотив (Москва) 2:0 Галатасарай (Стамбул) КР 18/19 05.12.2018 01'-12' Локомотив (Москва) 1:0 Рубин (Казань) Чемпионат России 2016/2017 2 игры 17 минут Кубок России 2017/2018 1 игра 55 минут Лига Европы 2017/2018 2 игры 11 минут Чемпионат России 2017/2018 7 игр 86 минут Чемпионат России 2018/2019 1 игра 9 минут Лига чемпионов 2018/2019 1 игра 1 минута Кубок России 2018/2019 3 игры !!!ВАУ!!! Аж 169 минут!!! ИТОГО во всех турнирах: 16 игр 347 минут, или 3,85 матча !!!!!! за ЧЕТЫРЕ ГОДА !!!!!!.
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