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    Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда»

    Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев высказался о защитнике Борисе Ротенберге.

    — Борис Ротенберг – это хороший футболист?

    — Он трудолюбивый. Борис тренировался, как и все, но его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда.

    — Как-то прикалывались над ним из-за его семьи?

    — Были шутки, но по-доброму. Он сам все понимал – смеялся, да и сам шутил. Самоирония у него была.

    • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
    • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.
    • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

    Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10919

      Skull_Boy 46 минут назад

      Ты сам то кто такой бывший футболист

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      Рейтинг: +10

      fabo53 48 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +4028

      Cleaner 51 минуту назад

      Имея столько денег, Ротенберг играет в футбол. Значит любит футбол и играть умеет. Не на уровне Реала, но для РПЛ вполне хорошо. За это Борису РЕСПЕКТ и уважение. А вот такое интервью давать - некрасиво.

      0
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      Рейтинг: +3145

      Ганнибал Лектор 59 минут назад

      интересно, как бы ты свой уровень охарактеризовал?

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      Рейтинг: +1528

      Валерий2705 1 час назад

      Сколько г.о.в.н.а то вылилось в одном интервью... С Ротенбергом понятно, а вот с "Сёминым тяжело, он ставит своих игроков"... Тебя что ли ставить? Видели в ЛЧ твои выходы, не впечатляет, мягко говоря.

      3
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      Рейтинг: +47

      Guinnesss > Валерий2705 1 час назад

      дерево

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      Рейтинг: +832

      zarsm 1 час назад

      Клоун, сам на банке просидел

      1
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      Рейтинг: +47

      Guinnesss 1 час назад

      Ты как будто уровень Локо, клоун))

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      Рейтинг: +7081

      Hektor 84 1 час назад

      Если бы не папа и лимит его уровень любительская лига.

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      Рейтинг: +7168

      Вомбат > Hektor 84 57 минут назад

      Я тоже не считаю Ротенберга игроком уровня РПЛ, но объясните как ему может помогать лимит? Наоборот, он ему мешает. В России-то он легионер.

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