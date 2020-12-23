Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев высказался о защитнике Борисе Ротенберге.

— Борис Ротенберг – это хороший футболист?

— Он трудолюбивый. Борис тренировался, как и все, но его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда.

— Как-то прикалывались над ним из-за его семьи?

— Были шутки, но по-доброму. Он сам все понимал – смеялся, да и сам шутил. Самоирония у него была.

В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.

34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом России.

За четыре сезона в его активе 17 матчей.

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