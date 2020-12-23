Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о отношении к бывшему главному тренеру москвичей Юрию Семину.
— Вы общаетесь с Юрием Павловичем?
— Я к нему хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним непросто работать.
— Поподробнее.
— У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок.
С одной стороны, может, это и хорошо. Я не тренер, но со стороны игрока все может видеться иначе.
— В этом случае вы подразумеваете свою игровую практику?
— Да, хотя было время, когда я у него играл в определенном отрезке. Но ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока.
— Была обида?
— В какой-то момент — да. Но, с другой стороны, понимаешь, что главное — результат.
— Семин объяснял свои решения? Не подходил к вам и не говорил: «Саш, ты пойми…»
— Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков.
- 31-летний Коломейцев завершил карьеру этой осенью.
- Он играл за «Локомотив» с 2015 по 2020 год.