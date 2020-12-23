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    Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»

    Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о отношении к бывшему главному тренеру москвичей Юрию Семину.

    — Вы общаетесь с Юрием Павловичем?

    — Я к нему хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним непросто работать.

    — Поподробнее.

    — У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок.

    С одной стороны, может, это и хорошо. Я не тренер, но со стороны игрока все может видеться иначе.

    — В этом случае вы подразумеваете свою игровую практику?

    — Да, хотя было время, когда я у него играл в определенном отрезке. Но ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока.

    — Была обида?

    — В какой-то момент — да. Но, с другой стороны, понимаешь, что главное — результат.

    — Семин объяснял свои решения? Не подходил к вам и не говорил: «Саш, ты пойми…»

    — Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков.

    • 31-летний Коломейцев завершил карьеру этой осенью.
    • Он играл за «Локомотив» с 2015 по 2020 год.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +38

      Guinnesss 1 минуту назад

      Коломяйца никогда не впечатлял своей игрой

      0
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      Рейтинг: +137

      АХ 7 минут назад

      Но эти "свои игроки" обеспечили Локомотиву единственные чемпионства для франшизы ржд.
      "Он нечасто обращает внимание на игроков." - Наверно поэтому

      0
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      Рейтинг: +3170

      Черкизовский Кот 54 минуты назад

      Когда у тебя в конкурентах были Денисов, Баринов и Тарасов, ничего удивительного, что ты не всегда проходил в состав. Палыч всегда прав!

      3
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      Рейтинг: +69

      Паровоз 88 1 час назад

      Сёмин - ЛЕГЕНДА!!! Сёмин и есть ЛОКОМОТИВ!!!

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