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  • Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»

Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»

23 декабря 2020, 18:04
10

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о отношении к бывшему главному тренеру москвичей Юрию Семину.

— Вы общаетесь с Юрием Павловичем?

— Я к нему хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним непросто работать.

— Поподробнее.

— У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок.

С одной стороны, может, это и хорошо. Я не тренер, но со стороны игрока все может видеться иначе.

— В этом случае вы подразумеваете свою игровую практику?

— Да, хотя было время, когда я у него играл в определенном отрезке. Но ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока.

— Была обида?

— В какой-то момент — да. Но, с другой стороны, понимаешь, что главное — результат.

— Семин объяснял свои решения? Не подходил к вам и не говорил: «Саш, ты пойми…»

— Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков.

  • 31-летний Коломейцев завершил карьеру этой осенью.
  • Он играл за «Локомотив» с 2015 по 2020 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Коломейцев Александр Семин Юрий
Комментарии (10)
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Паровоз 88
1608736001
Сёмин - ЛЕГЕНДА!!! Сёмин и есть ЛОКОМОТИВ!!!
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Черкизовский Кот
1608737162
Когда у тебя в конкурентах были Денисов, Баринов и Тарасов, ничего удивительного, что ты не всегда проходил в состав. Палыч всегда прав!
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АХ
1608739984
Но эти "свои игроки" обеспечили Локомотиву единственные чемпионства для франшизы ржд. "Он нечасто обращает внимание на игроков." - Наверно поэтому
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Guinnesss
1608740388
Коломяйца никогда не впечатлял своей игрой
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Retiremen_VMF
1608743992
Странно звучит, тренер ставит своих игроков. Своих кто играет или своих кто не играет?
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Валерий2705
1608745519
Радуйся, что тебя вообще там держали, паспортист... Не слишком много матчей Локо смотрел, но из тех где ты выходил, игра точно не усиливалась.
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Вомбат
1608746244
Если он нечасто обращает внимание на таких игроков, как Коломейцев, то может быть он и прав?
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ruded
1608747536
однажды в честь Палыча переименуют стадион РЖД
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Красногорск_Фан
1608750703
У криша 87 трофеев. Из которых 60 личные. У тебя? Ба-ла-бол и серость
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Retiremen_VMF
1608752473
Непонятки получаются, тренер должен ставить кого, как он считает или как игрок считает. По моему это его обязанности назначать состав и сильнейший на сегодня.
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