Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о отношении к бывшему главному тренеру москвичей Юрию Семину.

— Вы общаетесь с Юрием Павловичем?

— Я к нему хорошо отношусь, но мы не общаемся совсем. С ним непросто работать.

— Поподробнее.

— У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок.

С одной стороны, может, это и хорошо. Я не тренер, но со стороны игрока все может видеться иначе.

— В этом случае вы подразумеваете свою игровую практику?

— Да, хотя было время, когда я у него играл в определенном отрезке. Но ротации у Юрия Павловича нет. Может быть, у кого-то травма, ты выйдешь, но обратно он поставит «своего» игрока.

— Была обида?

— В какой-то момент — да. Но, с другой стороны, понимаешь, что главное — результат.

— Семин объяснял свои решения? Не подходил к вам и не говорил: «Саш, ты пойми…»

— Нет, такого и близко не было. Он нечасто обращает внимание на игроков.