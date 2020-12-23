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Александр Коломейцев
Новости
Александр Коломейцев - новости
Завершил карьеру
21 февраля 1989 (37), Сургут
#18 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Коломейцев – о Ротенберге: «Его уровень – это вторая восьмерка РПЛ, а не чемпионская команда»
2020.12.23 19:58
11
Коломейцев: «С Семиным непросто работать. Он ставит «своих» игроков»
2020.12.23 18:04
10
Видео
31-летний Коломейцев завершил карьеру
2020.07.29 20:59
3
Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона
2020.05.17 18:59
12
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым
2020.01.13 20:59
Коломейцев: «Все понимают, что Алексей Миранчук зимой не уедет из «Локомотива»
2019.12.04 19:37
4
Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов – в старте «Локомотива» на матч с «Краснодаром»; Ари, Фернандеш, Берг сыграют у южан
2019.11.10 17:58
7
Фото
Рыжиков, Коломейцев, Ломовицкий – в команде 13-го тура РПЛ. Отразивший два пенальти Джанаев не попал в сборную
2019.10.21 13:30
5
Коломейцев: «Почему у Смолова не получалось с «Атлетико»? Уровень другой»
2019.10.02 01:25
14
Ротенберг, Коломейцев, Мурило – в заявке «Локомотива» на Лигу чемпионов
2019.09.04 20:34
18
«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками
2019.06.23 10:38
8
Коломейцев: «Соскучился по футболу. Думал, вернуться не получится»
2019.02.24 06:54
Коломейцев может восстановиться к концу марта. Он не играл с апреля
2019.02.24 01:45
Коломейцев не сыграет за «Локомотив» в этом году. У Чорлуки травма задней поверхности бедра
2018.10.20 10:21
3
Коломейцев: «Футбол в Сургуте? В болотах не играли, а по снегу – гоняли»
2018.05.10 16:00
1
Коломейцев: «Любой из игроков «Атлетико» несет опасность на поле»
2018.03.07 09:54
Коломейцев: «В «Локомотиве» прекрасно понимают сложность противостояния с «Атлетико»
2018.03.07 06:51
1
Коломейцев: «Для «Локомотива» все клубы – основные соперники в борьбе за чемпионство»
2017.11.27 11:26
1
Коломейцев: «Мороз в Хабаровске не пугает. Но играть в таких условиях некомфортно»
2017.11.27 07:52
2
Коломейцев: «Локомотив» понимал, что отступать было некуда»
2017.11.24 09:42
1
Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения
2017.03.18 19:28
Коломейцев: «Удаление Касьяна повлияло на разгром «Томи»
2016.12.02 06:51
Коломейцев: «Семин? Масштаб личности виден сразу»
2016.08.29 01:30
2
Коломейцев: «Грустно попрощались со Смородской»
2016.08.07 23:48
7
Коломейцев: «Тяжело стало после нереализованных «Локомотивом» моментов в концовке первого тайма»
2016.03.06 20:19
Коломейцев: «Если «Локомотив» будет каждую игру проводить также, как с «Фенербахче», ему многое светит»
2016.02.26 12:20
4
Коломейцев: «Тоскуем по Турции»
2016.02.04 13:29
1
Коломейцев: «После каждого отпуска с женой говорим: «Срочном учим английский»
2016.02.04 13:19
1
Коломейцев: «Уже привыкли, что после отпуска – самые тяжелые сборы»
2016.01.21 19:19
Коломейцев: «Победа над «Зенитом» – больше, чем просто победа»
2015.11.09 06:23
1
2
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