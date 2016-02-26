Коломейцев: «Если «Локомотив» будет каждую игру проводить также, как с «Фенербахче», ему многое светит»

Полузащитник московского "Локомотива" Александр Коломейцев выразил мнение, что, несмотря на вылет из турнира, железнодорожники показали хорошую игру в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (1:1).

"Обидно. Мы играли хорошо, были моменты, соперник позволял. Я могу сказать, что мы на второй гол наиграли, а в итоге пропустили непонятный гол. Так что обидно. Было понятно, что три мяча за несколько минут очень трудно забить.

Если мы будем на каждую игру с такой же самоотдачей выходить, то я думаю, что нам многое светит. По этой игре никто из "Фенербахче" не запомнился, потому что мы не дали ничего создать. Мы хорошо сыграли в обороне", - отметил Коломейцев.