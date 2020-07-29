31-летний Коломейцев завершил карьеру

Полузащитник Александр Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил профессиональную карьеру. Причину клуб не сообщил.
«Я благодарен клубу, партнерам, персоналу, руководству и, в первую очередь, болельщикам за поддержку. Чемпионство с «Локомотивом» – высшая точка в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Хочу пожелать клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью играть за «Локомотив», – сказал Коломейцев.
- Игрок выступал за «Локомотив» с 2015 года.
- Он провел за команду 104 матча, забил семь голов.
- Больше всего матчей за карьеру Коломейцев провел за «Амкар».
Источник: официальный сайт «Локомотива»