31-летний Коломейцев завершил карьеру

Полузащитник Александр Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил профессиональную карьеру. Причину клуб не сообщил.

«Я благодарен клубу, партнерам, персоналу, руководству и, в первую очередь, болельщикам за поддержку. Чемпионство с «Локомотивом» – высшая точка в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Хочу пожелать клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью играть за «Локомотив», – сказал Коломейцев.