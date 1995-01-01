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    31-летний Коломейцев завершил карьеру

    Полузащитник Александр Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил профессиональную карьеру. Причину клуб не сообщил.

    «Я благодарен клубу, партнерам, персоналу, руководству и, в первую очередь, болельщикам за поддержку. Чемпионство с «Локомотивом» – высшая точка в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Хочу пожелать клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью играть за «Локомотив», – сказал Коломейцев.

    • Игрок выступал за «Локомотив» с 2015 года.
    • Он провел за команду 104 матча, забил семь голов.
    • Больше всего матчей за карьеру Коломейцев провел за «Амкар».

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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