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    Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов – в старте «Локомотива» на матч с «Краснодаром»; Ари, Фернандеш, Берг сыграют у южан

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

    «Локомотив»: Гильерме, Хeведес, Мурильо, Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, де Вильена, Камболов, Ари, Фернандеш, Сулейманов, Берг.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: -807

      DonBaton 30 минут назад

      Смотреть надо Ливер-МанСити,а не это скучное дерьмище

      0
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      Рейтинг: +416

      Серж 69 41 минуту назад

      Не знаю,конечно,но у Фернандеша настрой,очень возможно,будет запредельным.

      0
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      Рейтинг: +3174

      BarStep 1 час назад

      Пожелаем хорошей игры обоим клубам и я лично победы Краснодару..

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      Рейтинг: +11

      LAMPARD080808 1 час назад

      Локо будет тяжело очень после матча с Ювентусом , как тогда со спартаком

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      Рейтинг: +2780

      Fan Loko mik 1 час назад

      А где Баринов, Чорлука? Перебор карточек????

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      Рейтинг: +11

      LAMPARD080808 > Fan Loko mik 1 час назад

      Баринов травма , Чорлука не знаю

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      Рейтинг: +2780

      Fan Loko mik > LAMPARD080808 1 час назад

      Понятно, хреново. Баринов игрок стержневой для ЛОКО.

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