Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов – в старте «Локомотива» на матч с «Краснодаром»; Ари, Фернандеш, Берг сыграют у южан

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Локомотив»: Гильерме, Хeведес, Мурильо, Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, де Вильена, Камболов, Ари, Фернандеш, Сулейманов, Берг.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.