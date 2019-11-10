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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Локомотив - Краснодар

10.11.2019, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 16 тур Локомотив - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
24 августа, суббота 19:00 Краснодар 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
1 сентября, суббота 19:00 Краснодар 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2019

6 февраля, среда 18:00 Краснодар 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 19:00 Краснодар 2:0 Локомотив
14 тур
23 октября, понедельник 19:30 Локомотив 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 19:30 Локомотив 1:2 Краснодар
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Краснодар 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 10 ноября 2019, 22:55

    Прекрасный счёт для местоположения Зенита...

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 10 ноября 2019, 21:35

    Этап без выигрышных матчей продолжается? Новый рекорд хотите поставить?

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 10 ноября 2019, 21:00

    Зашибись подарочек сделали Мураду! Зенит денежку на карточку скинет.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > zaichkin777@gmail.com 10 ноября 2019, 21:11

    Ты забыл номер карточки скинуть, хотя скидывать тебе не за что!

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > ilichkadr 10 ноября 2019, 21:36

    Кому надо, тот номер мой знает.

    -1
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > zaichkin777@gmail.com 10 ноября 2019, 21:56

    Ну, извини..........видимо забыли или не заслужил.

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    Рейтинг: +142

    ДзюбаДуба 10 ноября 2019, 20:59

    Да, что есть то есть. В следующем туре просто обязаны улучшаться!!!!

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    Рейтинг: +2269

    dyema 10 ноября 2019, 20:58

    С ничейкой товарищи!!!
    В пользу Зенита однако)))

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 10 ноября 2019, 20:17

    Начинаем играть в меньшинстве(((

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    Рейтинг: +2269

    dyema > фанат джигурды 10 ноября 2019, 20:59

    А что не так ?)))

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 10 ноября 2019, 20:09

    Почтипобеду нал Ювентусом...


    Бездомные, вы бы в группе Локомотива сейчас сидели бы с нулём и перебитым "рекордом" Динамо Загреб!!!
    Радуйтесь Вилкову и Еськову, раз игры нет.

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    Рейтинг: +142

    ДзюбаДуба > фанат джигурды 10 ноября 2019, 20:29

    Раз в году и на бронепоезде палка стреляет - в случае с Юве холостыми. Выйдите из группы хотя бы в ЛЕ, потом кричите об игре. Я уже не говорю о том сколько Зенит принёс очков своими победами. Для Локо этот результат не достижим В ПРИЦИПЕ

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды > ДзюбаДуба 10 ноября 2019, 21:03

    Да неужели, бомжанчик)))

    Локомотив побеждал серьёзных соперников в ЛЧ, когда тебя не было и в проекте, а было сие не так давно.
    И когда у бомжарни будут в ЛЧ соперники, как у Коней или у нас, тогда и вопи. А пока вспомни суперграндов футбола, как Генк, Апоэл...

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    Рейтинг: +142

    ДзюбаДуба > фанат джигурды 10 ноября 2019, 21:15

    Уважаемый, не плачь и не расстраивайся. Вам и так повезло уже тем, что посмотрите вживую на стадионе мировых грандов. Локо и Кони упомянутые самые мерзотные Комманды, вечно нахаляву отскакивают от поражений. Да и болелы некоторые такие же, за словами не следят вообще. Приезжайте почаще в Культурную столицу, здесь Вас и футболу научат и как разговаривать с незнакомыми людьми.

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды > ДзюбаДуба 10 ноября 2019, 22:56

    Приезжайте почаще в Культурную столицу, здесь Вас и футболу научат и как разговаривать с незнакомыми людьми.

    Чувачок (а других слов ты и тебе подобные не заслуживают), за собой следите!!! Газпроект- и есть самая мерзостная команда своих судейских правил.
    Вот только летом был в С-Пб с женой. Город красивый (я ещё когда там служил 12 лет назад это увидел), и на этом всё. На улицах кругом все курят везде и где попало, тут же харкают направо и налево (лица всех возрастов), пьют и ссут посреди дороги (даже и в мыслях нет, хоть за угол зайти) и в транспорте (даже в метро), матерятся. Так что ерунду про культуру не неси, учитель хренов!!!

    12 лет назад такого, конечно, не было, но тогда и был именно Зенит С-Пб, и именно болельщики Зенита, а не подобие бомжей, кичащихся одной единственной фразой "не "ты", а "ВЫ!!!" из которых 95% временщики.

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    Рейтинг: +192

    GuberDV 10 ноября 2019, 20:06

    Я сегодня за кубаноидов. Паровоз реально вытягивают, видимо в качестве благодарности за «почтипобеду» над Юве

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    Рейтинг: +2269

    dyema 10 ноября 2019, 19:55

    Живенькая игра равных соперников...
    Зенит сегодня скучнее смотрелся.

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 10 ноября 2019, 19:50

    Спасибо Живоглядову за 4-й мяч в наши ворота!!!

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