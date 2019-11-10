Локомотив - Краснодар

Прекрасный счёт для местоположения Зенита...
|7 тур
|24 августа, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:1
|Локомотив
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Краснодар
|6 тур
|1 сентября, суббота
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Локомотив
|28 тур
|30 апреля, понедельник
|19:00
|Краснодар
|2:0
|Локомотив
|14 тур
|23 октября, понедельник
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Краснодар
|19 тур
|13 марта, понедельник
|19:30
|Локомотив
|1:2
|Краснодар
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|19:15
|Краснодар
|1:2
|Локомотив
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|19:30
|Краснодар
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|2:1
|Краснодар
|25 тур
|25 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:0
|Локомотив
|1 тур
|3 августа, воскресенье
|21:30
|Локомотив
|0:0
|Краснодар
|27 тур
|26 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:3
|Локомотив
|4 тур
|5 августа, понедельник
|21:15
|Локомотив
|3:1
|Краснодар
|17 тур
|24 ноября, суббота
|16:30
|Локомотив
|3:2
|Краснодар
|3 тур
|4 августа, суббота
|20:00
|Краснодар
|3:1
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Этап без выигрышных матчей продолжается? Новый рекорд хотите поставить?
Зашибись подарочек сделали Мураду! Зенит денежку на карточку скинет.
Ты забыл номер карточки скинуть, хотя скидывать тебе не за что!
Ну, извини..........видимо забыли или не заслужил.
Начинаем играть в меньшинстве(((
А что не так ?)))
Почтипобеду нал Ювентусом...
Бездомные, вы бы в группе Локомотива сейчас сидели бы с нулём и перебитым "рекордом" Динамо Загреб!!!
Радуйтесь Вилкову и Еськову, раз игры нет.
Раз в году и на бронепоезде палка стреляет - в случае с Юве холостыми. Выйдите из группы хотя бы в ЛЕ, потом кричите об игре. Я уже не говорю о том сколько Зенит принёс очков своими победами. Для Локо этот результат не достижим В ПРИЦИПЕ
Да неужели, бомжанчик)))
Локомотив побеждал серьёзных соперников в ЛЧ, когда тебя не было и в проекте, а было сие не так давно.
И когда у бомжарни будут в ЛЧ соперники, как у Коней или у нас, тогда и вопи. А пока вспомни суперграндов футбола, как Генк, Апоэл...
Уважаемый, не плачь и не расстраивайся. Вам и так повезло уже тем, что посмотрите вживую на стадионе мировых грандов. Локо и Кони упомянутые самые мерзотные Комманды, вечно нахаляву отскакивают от поражений. Да и болелы некоторые такие же, за словами не следят вообще. Приезжайте почаще в Культурную столицу, здесь Вас и футболу научат и как разговаривать с незнакомыми людьми.
Приезжайте почаще в Культурную столицу, здесь Вас и футболу научат и как разговаривать с незнакомыми людьми.
Чувачок (а других слов ты и тебе подобные не заслуживают), за собой следите!!! Газпроект- и есть самая мерзостная команда своих судейских правил.
Вот только летом был в С-Пб с женой. Город красивый (я ещё когда там служил 12 лет назад это увидел), и на этом всё. На улицах кругом все курят везде и где попало, тут же харкают направо и налево (лица всех возрастов), пьют и ссут посреди дороги (даже и в мыслях нет, хоть за угол зайти) и в транспорте (даже в метро), матерятся. Так что ерунду про культуру не неси, учитель хренов!!!
12 лет назад такого, конечно, не было, но тогда и был именно Зенит С-Пб, и именно болельщики Зенита, а не подобие бомжей, кичащихся одной единственной фразой "не "ты", а "ВЫ!!!" из которых 95% временщики.
Я сегодня за кубаноидов. Паровоз реально вытягивают, видимо в качестве благодарности за «почтипобеду» над Юве
Спасибо Живоглядову за 4-й мяч в наши ворота!!!