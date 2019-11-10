Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 10 ноября 2019
Локомотив
10.11.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
41'
Г. Крыховяк
45+2'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
80'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Ари
73'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
Д. Куликов
72'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Р. Жемалетдинов
71'
70'
Желтая карточка
К. Ольссон
Желтая карточка
В. Игнатьев
65'
65'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Р. Камболов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
55'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
52'
48'
Желтая карточка
М. Берг
Замена
А. Миранчук
️️️️
Г. Крыховяк
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Берг
Пас отдал
Ари
45'
+1
Желтая карточка
Ари
ГОЛ! 1:0!
Г. Крыховяк
41'
40'
Желтая карточка
У. Спайич
27'
Желтая карточка
К. Рамирес
Желтая карточка
Ж. Мариу
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
18
Александр Коломейцев
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
39
Ари
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
5
Хеведес
26
Серкейра
20
Игнатьев
18
Коломейцев
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
24
Эдер
4-1-2-3
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
88
Камболов
52
Вилена
99
Фернандеш
93
Сулейманов
33
Берг
39
Ари
10
Жемалетдинов
25
Куликов
25
Куликов
10
Жемалетдинов
20
Крыховяк
21
Миранчук
21
Миранчук
20
Крыховяк
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
88
Камболов
8
Ольссон
8
Ольссон
88
Камболов
39
Ари
47
Уткин
47
Уткин
39
Ари
33
Берг
18
Игнатьев
18
Игнатьев
33
Берг
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Краснодар
Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
22:49
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
22:25
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
21:46
РПЛ. «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в дебютном матче Овчинникова и покинул зону вылета
20:56
11
Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
22:49
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
22:25
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
21:46
РПЛ. «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в дебютном матче Овчинникова и покинул зону вылета
20:56
11
Комментарий Овчинникова перед дебютом во главе «Локомотива»
18:53
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
«Очень ждем зимнего окна»: Мусаев просит усиления для «Краснодара»
18:55
1
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
7
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+