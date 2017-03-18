Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что защитник железнодорожников Ведран Чорлука получил повреждение в матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).

«Чорлука выбыл как минимум на две недели, у него растяжение. Это всегда достаточно долго. Тарасов? Он достаточно хорошо играет в оборонительных действиях, но все равно, конечно, рисковали его здоровьем. Коломейцев вчера получил травму на тренировке, поэтому не мог сегодня играть. Не надо забывать еще и о лимите, от которого мы зависим.

Гол, который нам забили – наша серьезная ошибка. Из-за травмы Чорлуки пришлось перестроить игру, Денисов играл с повреждением, Тарасов первый раз вышел в основном составе после травмы. Планы были одни, но получилось по-другому. Игнатьев сыграл блестяще. Янбаев плохо играл с «Краснодаром», поэтому сегодня не вышел. Хочу отметить, что если бы мы так боролось в матче с «Краснодаром», то удержали бы в той игре победу», – сказал специалист.

«Локомотив» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.