Коломейцев: «Футбол в Сургуте? В болотах не играли, а по снегу – гоняли»

Полузащитник интервью «Бомбардиру» рассказал, как играл в футбол в родном Сургуте.

«Большого футбола толком раньше и не было. Вряд ли сейчас что-то изменилось. Власти особо не помогают. Есть планы съездить в Сургут: посмотреть, что к чему, и пообщаться с тренером, у которого раньше занимался. Он по-прежнему тренирует детей. Все, в принципе, остается на таком же примитивном уровне. Летом играют, зимой – глухо.

Погодные условия? В болотах не играли, а по снегу – гоняли. Но когда становилось уже совсем холодно, что в школе, что в секции перемещались в зал», – сказал Коломейцев.

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