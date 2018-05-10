Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коломейцев: «Футбол в Сургуте? В болотах не играли, а по снегу – гоняли»

    Полузащитник интервью «Бомбардиру» рассказал, как играл в футбол в родном Сургуте.

    «Большого футбола толком раньше и не было. Вряд ли сейчас что-то изменилось. Власти особо не помогают. Есть планы съездить в Сургут: посмотреть, что к чему, и пообщаться с тренером, у которого раньше занимался. Он по-прежнему тренирует детей. Все, в принципе, остается на таком же примитивном уровне. Летом играют, зимой – глухо.

    Погодные условия? В болотах не играли, а по снегу – гоняли. Но когда становилось уже совсем холодно, что в школе, что в секции перемещались в зал», – сказал Коломейцев.

    Российские футболисты рассказывают о местах, в которых родились − от центра буддизма до села на Камчатке

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 10 мая 2018, 17:27

      Приезжай, Саша, повлияй на наших властей! Такой город, а большого футбола нет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11