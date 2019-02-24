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    Коломейцев: «Соскучился по футболу. Думал, вернуться не получится»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев вернулся в общую группу команды после травмы. Футболист не играл с апреля.

    «Самое тяжeлое в травме – это быть не с командой. Впервые в своей карьере я провeл полгода без футбола. Особенно тяжело было на матчах. Я приходил на стадион, сидел на трибуне и безумно переживал. Ещe, конечно, расстроился, что не смог сыграть в Лиге чемпионов. Надо закончить этот сезон хорошо, чтобы в следующем мы вернулись в элитный турнир.

    Конечно, первое время после травмы появлялись неприятные мысли: вдруг вернуться в футбол не получится? Но я знал, что надо работать над собой и терпеть. Соблюдать правильный режим восстановления и тренировок.

    На заключительном сборе я уже присоединился к общей группе. Делаю уже практически всe, кроме непосредственно футбола. Психологических проблем и боязни снова что-то повредить нет. Наоборот, я так соскучился по футболу! Верю, что начинается белая полоса», – сказал футболист.

    • Игрок выступает за «Локомотив» с 2015 года (66 матчей в РПЛ, шесть голов).
    • Коломейцев с командой стал чемпионом России.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    24.02.2019 06:54
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