Ротенберг, Коломейцев, Мурило – в заявке «Локомотива» на Лигу чемпионов

Он все ещё тут! Наш ротенберг! Я удивлён почему батя не проплатит его игру за сборную, прекрасный защитник
«Локомотив» отправил в УЕФА заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.
В заявку внесены 22 футболиста.
Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хеведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.
Нападающие: Федор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.
- В групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
- Первый матч московская команда проведет на выезде с «Байером» 18 сентября.