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    Ротенберг, Коломейцев, Мурило – в заявке «Локомотива» на Лигу чемпионов

    «Локомотив» отправил в УЕФА заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    В заявку внесены 22 футболиста.

    Вратари: Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

    Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хеведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.

    Нападающие: Федор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.

    • В групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
    • Первый матч московская команда проведет на выезде с «Байером» 18 сентября.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1223

      Фан666 1 минуту назад

      Он все ещё тут! Наш ротенберг! Я удивлён почему батя не проплатит его игру за сборную, прекрасный защитник

      0
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      Рейтинг: +7303

      parevg 5 минут назад

      Ротенберг и Мурило...
      Криштиано уже думает как матчи с Локо не играть.

      0
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      Рейтинг: +2769

      AtticusFinch 8 минут назад

      Заглавие провокационное))В заявке 22 человек-а выделили только звёзд)

      0
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      Рейтинг: +7

      YOUTUBE Our bets 10 минут назад

      последняя надежда локо-Борис!

      0
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      Рейтинг: +83

      Спартач80 10 минут назад

      Ну всё...с Ротенбергом Локо резко становится фаворитом ЛЧ...

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      Рейтинг: +698

      shikari__ 11 минут назад

      так и хочется спросить: " в чем секрет кота Бориса?" но этот секрет и так все знают.

      0
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      Рейтинг: +7977

      KLIM777 16 минут назад

      Ротенберг вообще приезжает в офис?)))

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