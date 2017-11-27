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  • Коломейцев: «Мороз в Хабаровске не пугает. Но играть в таких условиях некомфортно»

Коломейцев: «Мороз в Хабаровске не пугает. Но играть в таких условиях некомфортно»

27 ноября 2017, 07:52
2

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о подготовке команды к выездному матчу против «СКА-Хабаровска». По его словам, мороз не пугает футболистов столичного клуба, но определенные неудобства доставляет, в том числе – увеличивает риск получения травм.

Матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, в 12:00 по московскому времени. Ожидается, что во время матча температура воздуха в Хабаровске составит около 12 градусов мороза.

— Холодная погода во время игры с «Копенгагеном» позволила вам адаптироваться к предстоящему матчу со «СКА-Хабаровском»?

— Уже в матче с «Копенгагеном» мы ощутили, что ждет нас в Хабаровске. В Москве в четверг было минус пять. Какая будет погода в Хабаровске, пока непонятно — прогнозы меняются каждый день. На самом деле там много факторов сыграют свою роль. Утром в день матча с «Копенгагеном» мы вышли на тренировку — было гораздо холоднее из-за ветра. Вечером на игре ветра не было, и погода по ощущениям была уже не такая холодная.

— У команды есть переживания по поводу условий, в которых вам придется играть на Дальнем Востоке?

— Конечно, мы обсуждаем это. Конечно, неприятно играть в такую погоду. Еще когда ЦСКА играл, было видно, что там очень холодно. Но раз они сыграли, то сыграем и мы.

— Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили в таких условиях тяжелые травмы. Вас это не останавливает?

— Не то чтобы останавливает, но моменты с их травмами очень неприятные. Два футболиста получают за одну игру серьезные повреждения. Не хочется, чтобы у нас такое повторилось.

— После нескольких лет выступлений за пермский «Амкар» мороз, вероятно, пугает вас меньше остальных игроков?

— Он не пугает. Просто некомфортно играть в таких условиях. Все равно тяжело — даже с учетом пермского опыта.

— Получается, конец года вы проведете в экстремальных условиях — сначала выезд в Хабаровск, потом декабрьская домашняя игра с «Рубином» и визит в Санкт-Петербург на встречу с «Тосно»...

— Хочется уйти на перерыв на первом месте. Какая будет погода — в такую и будем играть. Сейчас уже ничего не поменяешь. В этом году последний тур РФПЛ выпал на еще более позднее время, чем конец группового этапа Лиги Европы. Непонятно, зачем это было сделано. Наверное, чтобы ради чемпионата мира закончить сезон в мае. В общем, будем играть в тех условиях, какие есть…

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив Коломейцев Александр
Комментарии (2)
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alex-76
1511759733
Удачи и победы нашим парням!
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Князев
1511772096
Чиновники от футбола не разбираются в людях и думают зациклено. Я бы их выгнал на мороз и заставил играть, а не греть кресла в Москве.
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