Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Атлетико
Локомотив - Атлетико: обзор матча 01 октября 2019
Локомотив
01.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
48'
Ж. Феликс
58'
Т. Парти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Атлетико
87'
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
Желтая карточка
Ж. Мариу
86'
84'
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Ж. Феликс
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Ф. Смолов
83'
82'
Желтая карточка
А. Фелипе
Замена
Эдер
️️️️
В. Игнатьев
79'
77'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
В. Игнатьев
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
Т. Парти
Пас отдал
Д. Коста
48'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Замена
Б. Идову
️️️️
Р. Жемалетдинов
33'
Травма
Р. Жемалетдинов
32'
30'
Желтая карточка
Т. Парти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
21
Альваро Мората
РФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
4-3-1-1-1
1
Гилерме
31
Рыбус
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
26
Серкейра
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
90
Смолов
4-3-3
13
Облак
4
Ариас
6
Лоди
20
Хименес
18
Фелипе
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
21
Мората
19
Коста
79
Феликс
10
Жемалетдинов
30
Идову
30
Идову
10
Жемалетдинов
90
Смолов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
90
Смолов
20
Игнатьев
24
Эдер
24
Эдер
20
Игнатьев
19
Коста
18
Лемар
18
Лемар
19
Коста
79
Феликс
22
Эрмосо
22
Эрмосо
79
Феликс
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
Остались в запасе
Локомотив
Атлетико
1
Антон Коченков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Локомотив - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Атлетико
Генич определил футболиста «Локомотива», сохранившего победу над «Родиной»
Вчера, 23:57
2
Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
Вчера, 22:49
2
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
Вчера, 22:25
2
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
Вчера, 21:46
Генич определил футболиста «Локомотива», сохранившего победу над «Родиной»
Вчера, 23:57
2
Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
Вчера, 22:49
2
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
Вчера, 22:25
2
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
Вчера, 21:46
РПЛ. «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в дебютном матче Овчинникова и покинул зону вылета
Вчера, 20:56
13
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+