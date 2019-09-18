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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Локомотив
Байер - Локомотив: обзор матча 18 сентября 2019
Байер
18.09.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
25'
Б. Хеведес (АГ)
16'
Г. Крыховяк
37'
Д. Баринов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Локомотив
90'
+3
Замена
Б. Идову
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Ч. Арангис
76'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ю. Баумгартлингер
71'
55'
Желтая карточка
Д. Баринов
Замена
Л. Аларио
️️️️
Л. Бэйли
46'
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Баринов
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Хеведес
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Крыховяк
Пас отдал
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
17
Леон Бэйли
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
4
Та
8
Бендер
14
Баумгартлингер
17
Бэйли
20
Арангис
38
Беллараби
31
Фолланд
29
Хаверц
4-3-1-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хеведес
31
Рыбус
26
Серкейра
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
10
Жемалетдинов
90
Смолов
14
Баумгартлингер
10
Амири
10
Амири
14
Баумгартлингер
17
Бэйли
27
Аларио
27
Аларио
17
Бэйли
23
Мариу
30
Идову
30
Идову
23
Мариу
Остались в запасе
Байер
Локомотив
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Байер - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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