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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Локомотив
Ювентус - Локомотив: обзор матча 22 октября 2019
Ювентус
22.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
77'
П. Дибала
80'
П. Дибала
30'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Локомотив
90'
Желтая карточка
Д. Баринов
83'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Г. Крыховяк
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
П. Дибала
82'
ГОЛ! 2:1!
П. Дибала
80'
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
77'
72'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
Х. Куадрадо
68'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
65'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
С. Хедира
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Желтая карточка
Б. Матюиди
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
30
Родриго Бентанкур
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3-4-3
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
15
Пьянич
8
Матюиди
28
Хедира
7
Куадрадо
7
Роналду
21
Дибала
30
Бентанкур
4-3-1-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
14
Чорлука
30
Идову
20
Крыховяк
6
Баринов
26
Серкейра
23
Мариу
59
Миранчук
24
Эдер
8
Матюиди
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Матюиди
21
Дибала
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Дибала
28
Хедира
9
Игуаин
9
Игуаин
28
Хедира
20
Крыховяк
18
Коломейцев
18
Коломейцев
20
Крыховяк
Остались в запасе
Ювентус
Локомотив
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ювентус - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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