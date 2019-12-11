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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Локомотив
Атлетико - Локомотив: обзор матча 11 декабря 2019
Атлетико
11.12.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
17'
Ж. Феликс (П)
53'
А. Фелипе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Локомотив
Замена
М. Льоренте
️️️️
Ж. Феликс
81'
75'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
Замена
Т. Лемар
️️️️
Коке
73'
69'
Замена
С. Магкеев
️️️️
В. Чорлука
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Корреа
68'
Желтая карточка
А. Корреа
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Фелипе
Пас отдал
Коке
53'
42'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
40'
Желтая карточка
М. Серкейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Феликс
17'
Пенальти не реализован!
К. Триппьер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
22
Эрмосо
18
Фелипе
2
Триппьер
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
3-4-2-1
1
Коченков
5
Хеведес
14
Чорлука
4
Кверквелия
30
Идову
26
Серкейра
20
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
24
Эдер
6
Коке
18
Лемар
18
Лемар
6
Коке
79
Феликс
14
Льоренте
14
Льоренте
79
Феликс
10
Корреа
16
Эррера
16
Эррера
10
Корреа
14
Чорлука
27
Магкеев
27
Магкеев
14
Чорлука
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
Остались в запасе
Атлетико
Локомотив
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Атлетико - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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