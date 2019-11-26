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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Байер
Локомотив - Байер: обзор матча 26 ноября 2019
Локомотив
26.11.2019, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
0 : 2
Завершен
Байер
11'
Р. Жемалетдинов (АГ)
54'
С. Бендер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Байер
90'
Замена
Л. Бендер
️️️️
К. Демирбай
Желтая карточка
Д. Баринов
83'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
78'
77'
Желтая карточка
Венделл
77'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Беллараби
Желтая карточка
В. Чорлука
68'
Желтая карточка
В. Игнатьев
67'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Р. Жемалетдинов
65'
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Бендер
Пас отдал
Ч. Арангис
46'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
Б. Хеведес
42'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Жемалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
5
Хеведес
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
4-2-2-2
1
Градецки
45
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
20
Арангис
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
17
Бэйли
31
Фолланд
10
Жемалетдинов
25
Куликов
25
Куликов
10
Жемалетдинов
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
26
Демирбай
8
Бендер
8
Бендер
26
Демирбай
17
Бэйли
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
17
Бэйли
38
Беллараби
27
Аларио
27
Аларио
38
Беллараби
Остались в запасе
Локомотив
Байер
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Локомотив - Байер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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