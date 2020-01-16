Директор «Кельна»: «Продолжаем вести переговоры по Хеведесу. У нас еще достаточно времени»

Спортивный директор «Кельна» Хорст Хельдт рассказал о ходе переговоров по трансферу защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса.

«Пока ничего нового сказать не могу. Но у нас еще достаточно времени. Мы продолжаем вести переговоры», – приводит слова Хельдта Express.de, передает «Спорт-Экспресс».

Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.

В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.

Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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