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Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»

15 января 2020, 09:44
6

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес провел беседу с главным тренером Юрием Семиным по поводу возможного возвращения игрока в Германию. Футболист попросил специалиста дать одобрение на трансфер.

Семин дал понять, что не будет препятствовать трансферу. «Локомотив» уже ведет переговоры по Хеведесу с «Кельном».

  • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
  • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Кельн Хеведес Бенедикт Семин Юрий
Комментарии (6)
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lysenkoff
1579070763
Зря... хотя если мотивация пропадет, он и не нужен будет...
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моэм
1579073159
В настоящее время Хёведесу адекватной замены нет и его уход - проблема для Сёмина , но если к Сёмину с уважением и по человечески , он всегда идёт навстречу , при этом способен наступить на свои амбиции -ЧЕЛОВЕК.
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zigbert
1579096537
Большой проблемы для Локомотива это не будет.
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Антибиотик
1579104375
Хеведеса нужно продавать обязательно, он у нас в обороне почти никогда не успевает за игроками соперника. Другое дело, что отдавать нужно только за границу.
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