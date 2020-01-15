Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес провел беседу с главным тренером Юрием Семиным по поводу возможного возвращения игрока в Германию. Футболист попросил специалиста дать одобрение на трансфер.

Семин дал понять, что не будет препятствовать трансферу. «Локомотив» уже ведет переговоры по Хеведесу с «Кельном».