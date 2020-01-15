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    Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес провел беседу с главным тренером Юрием Семиным по поводу возможного возвращения игрока в Германию. Футболист попросил специалиста дать одобрение на трансфер.

    Семин дал понять, что не будет препятствовать трансферу. «Локомотив» уже ведет переговоры по Хеведесу с «Кельном».

    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 09:44
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +5729

      Антибиотик 18 часов назад

      Хеведеса нужно продавать обязательно, он у нас в обороне почти никогда не успевает за игроками соперника. Другое дело, что отдавать нужно только за границу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75148

      zigbert 20 часов назад

      Большой проблемы для Локомотива это не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 22 часа назад

      Он никакой. Не велика потеря , поэтому и дают добро.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8101

      parevg 15 января, 12:42

      Бенедикт профессионал, и играет несмотря ни на что, но, видно, что в нашем чемпионате ему не комфортно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2974

      mdu86 > parevg 23 часа назад

      Другие ресурсы ещё вчера уже писали, что сделка по Хеведесу «заморожена», «Кельн» хотел заполучить игрока фактически бесплатно.
      Но, о торгах узнали другие клубы, которые в настоящее время готовят «Локомотиву» предложения повыгоднее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      моэм 15 января, 10:25

      В настоящее время Хёведесу адекватной замены нет и его уход - проблема для Сёмина , но если к Сёмину с уважением и по человечески , он всегда идёт навстречу , при этом способен наступить на свои амбиции -ЧЕЛОВЕК.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1916

      Борат 15 января, 10:25

      скоро и крыховяк сбежит, а потом и муранчуки с гилермай, да и палычу на пенсию пора, вопщем год-другой и пойдёт паровозик под откос бороздить поля фнл!
      гы-гы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8101

      parevg > Борат 15 января, 12:41

      Не раньше, чем ты пойдешь бороздить просторы дурки.

      2
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      Рейтинг: +1055

      Из Твери Леха > Борат 15 января, 13:24

      с таким спонсором и сыном ротенберга в команде - этого не будет.

      0
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      Рейтинг: +1239

      FRZZ 15 января, 10:02

      Насильно мил не будешь, раз хочет уехать, то конечно нужно отпускать.

      6
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      Рейтинг: +685

      lysenkoff 15 января, 09:46

      Зря... хотя если мотивация пропадет, он и не нужен будет...

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