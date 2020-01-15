Семин одобрил трансфер Хеведеса в «Кельн»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес провел беседу с главным тренером Юрием Семиным по поводу возможного возвращения игрока в Германию. Футболист попросил специалиста дать одобрение на трансфер.
Семин дал понять, что не будет препятствовать трансферу. «Локомотив» уже ведет переговоры по Хеведесу с «Кельном».
- Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
- В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»