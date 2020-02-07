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    Хеведес: «По финансовым возможностям «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сравнил «Зенит» с «Баварией».

    — «Зенит» ушел на зимнюю паузу с 11-очковым отрывом от «Локо». Борьба за чемпионство закончена?

    — Ни в коем случае не допускаем мысли о том, что чемпионат закончен. Нас не следует списывать со счетов, но давайте смотреть правде в глаза: у «Зенита» очень хороший задел, очень хорошее преимущество. Многое будет зависеть от того, как мы начнем чемпионат. Нам крайне необходимо хорошо стартовать после паузы, набирать свои очки. Мы будем бороться до последнего.

    — Вы читаете российскую прессу? Чувствуете, что «Зенит» в России — это особенный клуб?

    — Прессу я не читаю, потому что не знаю язык. Поэтому все, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.

    — Можно ли сравнить «Зенит» с «Баварией»? Он тоже скупает всех перспективных игроков в чемпионате, к нему особое отношение со стороны судей.

    — Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только «Бавария». Единственное — сейчас дортмундская «Боруссия» может немножко составить конкуренцию, но не всегда ее выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России — это как «Бавария» в Германии», — сказал

    • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
    • В этом сезоне «Зенит» после 19 туров идут на первом месте, опережая «Локо» на 11 очков.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2128

      alarm 42 минуты назад

      от мюнхена до владивостока - всем стыдно за спартаг!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8279

      parevg 1 час назад

      Ничего нового он не сказал, это и так все знают.

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