Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хеведес: «По финансовым возможностям «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии»

Хеведес: «По финансовым возможностям «Зенит» в России – как «Бавария» в Германии»

7 февраля 2020, 18:29
4

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сравнил «Зенит» с «Баварией».

— «Зенит» ушел на зимнюю паузу с 11-очковым отрывом от «Локо». Борьба за чемпионство закончена?

— Ни в коем случае не допускаем мысли о том, что чемпионат закончен. Нас не следует списывать со счетов, но давайте смотреть правде в глаза: у «Зенита» очень хороший задел, очень хорошее преимущество. Многое будет зависеть от того, как мы начнем чемпионат. Нам крайне необходимо хорошо стартовать после паузы, набирать свои очки. Мы будем бороться до последнего.

— Вы читаете российскую прессу? Чувствуете, что «Зенит» в России — это особенный клуб?

— Прессу я не читаю, потому что не знаю язык. Поэтому все, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.

— Можно ли сравнить «Зенит» с «Баварией»? Он тоже скупает всех перспективных игроков в чемпионате, к нему особое отношение со стороны судей.

— Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только «Бавария». Единственное — сейчас дортмундская «Боруссия» может немножко составить конкуренцию, но не всегда ее выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России — это как «Бавария» в Германии», — сказал

  • Хеведес выступает за «Локо» с июля 2018 года.
  • В текущем сезоне немец провел 21 матч, результативными действиями не отличался.
  • В этом сезоне «Зенит» после 19 туров идут на первом месте, опережая «Локо» на 11 очков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Хеведес Бенедикт
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1581096160
Кто Федуну не дает покупать не дешевок, а дорогих?
Ответить
zatonn
1581097017
Вся разница лишь в том, что Бавария зарабатывает деньги, а Зенит получает их от спонсоров.
Ответить
Hektor 84
1581101991
Тупой немец! Перекатился на поездах наверно. Сравнивать зенит и Баварию по баблу. Лучше бы сравнил по уровню игры. Бавария разумно деньги тратит, а зенит в газовую трубу спускает. Минусуйте минусуйте крысы бомжерылые. Мне этот рейтинг до одного места. Я давно заметил как что то про зенит комментирую так сразу минусы шквалом сыпятся.
Ответить
starche
1581184714
Провокация берущего интервью не удалась.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+