Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сравнил «Зенит» с «Баварией».

— «Зенит» ушел на зимнюю паузу с 11-очковым отрывом от «Локо». Борьба за чемпионство закончена?

— Ни в коем случае не допускаем мысли о том, что чемпионат закончен. Нас не следует списывать со счетов, но давайте смотреть правде в глаза: у «Зенита» очень хороший задел, очень хорошее преимущество. Многое будет зависеть от того, как мы начнем чемпионат. Нам крайне необходимо хорошо стартовать после паузы, набирать свои очки. Мы будем бороться до последнего.

— Вы читаете российскую прессу? Чувствуете, что «Зенит» в России — это особенный клуб?

— Прессу я не читаю, потому что не знаю язык. Поэтому все, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.

— Можно ли сравнить «Зенит» с «Баварией»? Он тоже скупает всех перспективных игроков в чемпионате, к нему особое отношение со стороны судей.

— Тему судейства затрагивать не буду, но что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с «Баварией». «Зенит» может позволить себе всех самых лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только «Бавария». Единственное — сейчас дортмундская «Боруссия» может немножко составить конкуренцию, но не всегда ее выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям «Зенит» в России — это как «Бавария» в Германии», — сказал