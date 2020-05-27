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    В «Локомотиве» подтвердили отсутствие Хеведеса в расположении команды

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение команды для подготовки к возобновлению чемпионата, рассказали в пресс-службе клуба.

    Немец – единственный легионер «Локомотива», не прилетевший из-за границы. Сообщалось, что Хеведес отказался возвращаться в Москву, поскольку опасается заразится коронавирусом.

    По информации «Чемпионата», московский клуб может расторгнуть контракт с футболистом.

    • Хеведесом интересовался «Кельн», но игрок готов и завершить карьеру.
    • Чемпион мира 2014 года пришел в «Локомотив» в 2018 году.
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

    Источник: ТАСС

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    27.05.2020 17:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5766

      Антибиотик 17 часов назад

      Немец изначально не хотел у нас играть. Но тут не к нему вопросы, а к скаутам и руководству клубом. Такие вещи нужно просчитывать. Хотя, о чем это я? У нас в РПЛ могут только воровать.

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      Рейтинг: +44

      Руслан ДСЛЦЗ > Антибиотик 4 часа назад

      После ухода Сёмина, думаю, Крыховяк тоже не захочет оставаться

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