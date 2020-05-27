В «Локомотиве» подтвердили отсутствие Хеведеса в расположении команды

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение команды для подготовки к возобновлению чемпионата, рассказали в пресс-службе клуба.

Немец – единственный легионер «Локомотива», не прилетевший из-за границы. Сообщалось, что Хеведес отказался возвращаться в Москву, поскольку опасается заразится коронавирусом.

По информации «Чемпионата», московский клуб может расторгнуть контракт с футболистом.