В «Локомотиве» подтвердили отсутствие Хеведеса в расположении команды

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение команды для подготовки к возобновлению чемпионата, рассказали в пресс-службе клуба.
Немец – единственный легионер «Локомотива», не прилетевший из-за границы. Сообщалось, что Хеведес отказался возвращаться в Москву, поскольку опасается заразится коронавирусом.
По информации «Чемпионата», московский клуб может расторгнуть контракт с футболистом.
- Хеведесом интересовался «Кельн», но игрок готов и завершить карьеру.
- Чемпион мира 2014 года пришел в «Локомотив» в 2018 году.
- Москвичи в РПЛ идут вторыми.
Источник: ТАСС