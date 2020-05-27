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  • В «Локомотиве» подтвердили отсутствие Хеведеса в расположении команды

В «Локомотиве» подтвердили отсутствие Хеведеса в расположении команды

27 мая 2020, 17:45
3

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение команды для подготовки к возобновлению чемпионата, рассказали в пресс-службе клуба.

Немец – единственный легионер «Локомотива», не прилетевший из-за границы. Сообщалось, что Хеведес отказался возвращаться в Москву, поскольку опасается заразится коронавирусом.

По информации «Чемпионата», московский клуб может расторгнуть контракт с футболистом.

  • Хеведесом интересовался «Кельн», но игрок готов и завершить карьеру.
  • Чемпион мира 2014 года пришел в «Локомотив» в 2018 году.
  • Москвичи в РПЛ идут вторыми.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт
Комментарии (3)
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Антибиотик
1590604762
Немец изначально не хотел у нас играть. Но тут не к нему вопросы, а к скаутам и руководству клубом. Такие вещи нужно просчитывать. Хотя, о чем это я? У нас в РПЛ могут только воровать.
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zigbert
1590673004
Все идет к тому что он не останется в Локомотиве.
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