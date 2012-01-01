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    Кикнадзе – об уходе Хеведеса из «Локомотива»: «Мы расстались с Беней хорошими друзьями»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход из клуба защитника Бенедикта Хеведеса.

    «Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье. Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела.

    Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов. Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья», – сказал Кикнадзе.

    • Хеведес выступал за «Локо» с лета 2018 года.
    • Немец провел 50 матчей и забил четыре гола.
    • В составе московской команды он выиграл Кубок и Суперкубок России.
    • Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Семин: «Хеведес еще до Нового года хотел уйти из «Локомотива»

    Хеведес: «Для меня было честью играть за «Локомотив»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16978

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Надо думать, неустойку от разрыва контракта грузин с хохлом уже поделили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3948

      порт 9 минут назад

      У Кикнадзе появился друг?

      0
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