Кикнадзе – об уходе Хеведеса из «Локомотива»: «Мы расстались с Беней хорошими друзьями»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход из клуба защитника Бенедикта Хеведеса.

«Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье. Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела.

Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов. Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья», – сказал Кикнадзе.

Хеведес выступал за «Локо» с лета 2018 года.

Немец провел 50 матчей и забил четыре гола.

В составе московской команды он выиграл Кубок и Суперкубок России.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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