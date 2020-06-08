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  • Кикнадзе – об уходе Хеведеса из «Локомотива»: «Мы расстались с Беней хорошими друзьями»

Кикнадзе – об уходе Хеведеса из «Локомотива»: «Мы расстались с Беней хорошими друзьями»

8 июня 2020, 22:46
9

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход из клуба защитника Бенедикта Хеведеса.

«Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье. Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела.

Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов. Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья», – сказал Кикнадзе.

  • Хеведес выступал за «Локо» с лета 2018 года.
  • Немец провел 50 матчей и забил четыре гола.
  • В составе московской команды он выиграл Кубок и Суперкубок России.
  • Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Семин: «Хеведес еще до Нового года хотел уйти из «Локомотива»

Хеведес: «Для меня было честью играть за «Локомотив»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт Кикнадзе Василий
Комментарии (9)
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порт
1591648958
У Кикнадзе появился друг?
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DOCTOR PENALTY
1591649038
Надо думать, неустойку от разрыва контракта грузин с хохлом уже поделили.
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моэм
1591650157
Чемпион Мира , футболист с Мировым Именем для ничтожества Кикнадзе просто Беня???...я так и представляю как вася кикнадзёныш , покровительственно и запанибратски похлопывая БЕНЕДИКТА ХЁВЕДЕСА по плечу говорит ...ладно БЕНЯ , не обижайся …даже интересно , кем же возомнило себя это чмо????
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kazakovaleks
1591651565
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Соарес
1591679690
С Палычем тоже хорошо расстались?
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sergan113
1591689519
Ich bin mir nicht sicher, ob Benedikt dich für einen ****** hält.
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