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    Семин: «Хеведес еще до Нового года хотел уйти из «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе из московского клуба защитника Бенедикта Хеведеса.

    «Я хотел бы поблагодарить Хеведеса. За все время нахождения в клубе он был профессионалом высочайшего уровня, у которого учились наши молодые игроки. Они учились у него отношению к делу, тактическому пониманию игры, его бескорыстному служению футболу, в том числе – «Локомотиву». Я получил огромное удовольствие, работая с ним.

    Хеведес еще до Нового года хотел уйти из «Локомотива» и вернуться в Германию. Я с ним имел долгий разговор и еще раз хочу сказать спасибо, что он остался и сыграл эти три игры превосходно», – сказал Семин.

    • Хеведес выступал за «Локо» с лета 2018 года.
    • Немец провел 50 матчей и забил четыре гола.
    • В составе московской команды он выиграл Кубок и Суперкубок России.
    • Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Источник: Sport24

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